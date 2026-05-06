БЕЛГРАД, 6 мая — РИА Новости. Присоединение Белграда к рестрикциям против Москвы была бы сравнима с предательством души сербского народа, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал (для Запада. — Прим. ред.) самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа, — сказал глава республики в эфире Informer TV.
По словам Вучича, за 4,5 года он показал, что мог бороться за душу народа.
"Мы потеряли много денег, упустили много возможностей", — добавил президент.
Он не раз говорил, что не станет применять подобные ограничительные меры.
В России, в свою очередь, подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
