Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян знакомы с семьями, где не заботятся о детях - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 06.05.2026
Опрос показал, сколько россиян знакомы с семьями, где не заботятся о детях

ВЦИОМ: 76% россиян не знакомы с семьями, где родители не заботятся о детях

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОССемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
Семья с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более двух третей россиян (76%) не знакомы с семьями, где родители не заботятся о детях надлежащим образом.
  • 8% россиян, сталкивавшихся с такими семьями, считают алкоголизм или наркоманию родителей основной причиной отсутствия ухода за детьми, еще 8% назвали крайнюю бедность.
  • Треть граждан России (33%) скорее согласны с мнением, что посторонние люди не вмешиваются в дела чужих семей, если видят детей без ухода и заботы родителей.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более двух третей россиян (76%) не знакомы с семьями, где родители не заботятся о детях надлежащим образом, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По данным АЦ ВЦИОМ, 80% таких респондентов имеют высшее образование, а 83% из них оценивают материальное положение своих семей как очень хорошее.
Граждан, которые сталкивались с семьями, где родители за детьми не смотрят, спросили, по каким причинам это происходит. Из них 8% ответили, что основным фактором отсутствия ухода и заботы о ребенке стал алкоголизм или наркомания родителей, еще 8% назвали крайнюю бедность. По словам 6% россиян, дети остаются без должного внимания родителей из-за постоянной занятости на работе.
Треть граждан РФ (33%) скорее согласны с мнением, что посторонние люди не вмешиваются в дела чужих семей и не обращаются в опеку, полицию или социальные службы, если видят детей, оставшихся без ухода, внимания и заботы родителей. С их выводами и наблюдениями скорее не согласились 27% россиян.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Оформление центра Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Опрос показал, сколько россиян считают День Победы важным праздником
4 мая, 17:28
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала