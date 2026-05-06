Специальная военная операция на Украине
 
18:52 06.05.2026
Бригаду ВСУ перебросили в Сумскую область без комплектования

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 68-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ переброшена на сумское направление без укомплектования подразделений каким-либо имуществом.
  • Бригада испытывает проблемы со снабжением, в помощи отказали волонтеры и местные администрации.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Переброшенные на сумское направление боевики 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ испытывают проблемы со снабжением, им в помощи отказали даже волонтеры, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Переброска 68-й оаэмбр ВСУ на сумское направление произошла без укомплектования подразделений каким-либо имуществом", — отметил собеседник агентства.
По его словам, доставка продовольствия организуется из Львовской области.
"Им (в помощи - ред.) отказали не только волонтёры, но и местные администрации, которые сослались на дефицит бюджетных средств", - дополнил собеседник.
