Бригаду ВСУ перебросили в Сумскую область без комплектования

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Переброшенные на сумское направление боевики 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ испытывают проблемы со снабжением, им в помощи отказали даже волонтеры, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Им (в помощи - ред.) отказали не только волонтёры, но и местные администрации, которые сослались на дефицит бюджетных средств", - дополнил собеседник.