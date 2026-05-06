Мэрия Волгограда уточнила происхождение баннера к 9 Мая, возмутившего людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэрия Волгограда прокомментировала происхождение баннера, размещенного ко Дню Победы.
- Баннер основан на историческом снимке советских солдат, марширующих в Берлине в мае 1945 года.
- Изображение было отредактировано с помощью современных технологий, а не сгенерировано нейросетью.
ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Мэрия Волгограда в комментарии РИА Новости уточнила, что возмутивший горожан размещенный в центре города ко Дню Победы баннер не сгенерирован нейросетью, а лишь отредактирован, и за его основу взят исторический снимок марширующих по Берлину в мае 1945 года советских солдат.
Волгоградские СМИ обратили внимание на баннер ко Дню Победы, размещенный на остановке "Комсомольская" в Волгограде, который якобы сгенерирован нейросетью. Издание V1.ru со ссылкой на неравнодушного читателя пишет, что он заметил на картинке "поплывшие" лица солдат и недостающие детали в их форме.
Архивный снимок, на основе которого был создан баннер ко Дню Победы в Волгограде
Архивный снимок, на основе которого был создан баннер ко Дню Победы в Волгограде
По информации разместившей баннер организации, отметили в пресс-службе мэрии, изображение изготовлено на основании исторического снимка, на котором запечатлены советские солдаты, марширующие в Берлине в мае 1945 года.
«
"Изображение отредактировано с помощью современных технологий в стилистике живописи, при которой мазки кисти могут уменьшать заметность мелких деталей", - сказали в пресс-службе на вопрос, действительно ли баннер создан с помощью ИИ.