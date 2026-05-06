Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Волгограда уточнила происхождение баннера к 9 Мая, возмутившего людей - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 06.05.2026
Мэрия Волгограда уточнила происхождение баннера к 9 Мая, возмутившего людей

Возмутивший жителей Волгограда баннер сделали на основе фото солдат в Берлине

© Фото : соцсетиБаннер ко Дню Победы в Волгограде
Баннер ко Дню Победы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэрия Волгограда прокомментировала происхождение баннера, размещенного ко Дню Победы.
  • Баннер основан на историческом снимке советских солдат, марширующих в Берлине в мае 1945 года.
  • Изображение было отредактировано с помощью современных технологий, а не сгенерировано нейросетью.
ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Мэрия Волгограда в комментарии РИА Новости уточнила, что возмутивший горожан размещенный в центре города ко Дню Победы баннер не сгенерирован нейросетью, а лишь отредактирован, и за его основу взят исторический снимок марширующих по Берлину в мае 1945 года советских солдат.
Волгоградские СМИ обратили внимание на баннер ко Дню Победы, размещенный на остановке "Комсомольская" в Волгограде, который якобы сгенерирован нейросетью. Издание V1.ru со ссылкой на неравнодушного читателя пишет, что он заметил на картинке "поплывшие" лица солдат и недостающие детали в их форме.
Архивный снимок, на основе которого был создан баннер ко Дню Победы в Волгограде
Архивный снимок, на основе которого был создан баннер ко Дню Победы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Архивный снимок, на основе которого был создан баннер ко Дню Победы в Волгограде
По информации разместившей баннер организации, отметили в пресс-службе мэрии, изображение изготовлено на основании исторического снимка, на котором запечатлены советские солдаты, марширующие в Берлине в мае 1945 года.
«
"Изображение отредактировано с помощью современных технологий в стилистике живописи, при которой мазки кисти могут уменьшать заметность мелких деталей", - сказали в пресс-службе на вопрос, действительно ли баннер создан с помощью ИИ.
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Лингвист назвал признаки текста, созданного искусственным интеллектом
12 марта, 06:19
 
ВолгоградБерлин (город)Великая Отечественная война (1941-1945)День Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала