Мэрия Волгограда уточнила происхождение баннера к 9 Мая, возмутившего людей

ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Мэрия Волгограда в комментарии РИА Новости уточнила, что возмутивший горожан размещенный в центре города ко Дню Победы баннер не сгенерирован нейросетью, а лишь отредактирован, и за его основу взят исторический снимок марширующих по Берлину в мае 1945 года советских солдат.