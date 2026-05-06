Российской волейболистке предложили играть за Турцию

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Федерации волейбола Турции Мехмет Акиф Устюндаг предложил россиянке Марине Марковой из стамбульского клуба "Вакыфбанк" сменить гражданство и выступать за сборную Турции.
Маркова выступает за "Вакыфбанк" с 2024 года, в составе стамбульского клуба она стала двукратной чемпионкой страны и обладательницей Кубка Турции. В апреле 25-летнюю доигровщицу признали самым ценным игроком финала чемпионата Турции. 3 мая в составе турецкого клуба Маркова стала победительницей Лиги чемпионов. В ее активе один матч за сборную России - товарищеская игра против команды Сербии.
"Маркова совершенствовала свои навыки каждый день с того момента, как приехала в Турцию. Она всегда приносила пользу клубам, за которые играла. Возможно, у нее еще нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для нее всегда открыты. Насколько мне известно, у нее контракт с "Вакыфбанком" до 2030 года. Если она придет, как Мелисса Варгас, у нее будет место в нашей команде", - сказал Устюндаг в эфире передачи на канале TRT Spor.
В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. РФ также лишили права проведения мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. В декабре 2025 года FIVB приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии с флагом и гимном на турниры под своей эгидой. В марте аналогичное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV).