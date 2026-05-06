Венгрия вернула Украине конфискованные деньги, заявил Зеленский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка, заявил Зеленский.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Венгрия вернула Киеву конфискованные средства и ценности украинского Ощадбанка.
Венгерский премьер Виктор Орбан в марте сообщал, что Венгрия оставит у себя конфискованные в начале марта украинские ценности, пока не поймет их происхождение. Он предполагал, что перевозимые Ощадбанком деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции в преддверии парламентских выборов, которые прошли 12 апреля и завершились победой оппозиционной партии "Тиса".
"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка… Сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. На прошедших 12 апреля выборах в Венгрии партия "Тиса" получила 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата.