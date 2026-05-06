В Венгрии открыли после ремонта мемориал советским воинам

- В населенном пункте Цеце после ремонта открыли захоронение 569 советских воинов, погибших и умерших от ран при освобождении Венгрии в 1945 году.
- К отреставрированному памятнику возложили цветы и венки представители посольств России и Белоруссии и соотечественники.
Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.
Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.
Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.
Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.
За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.
На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.
За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.
На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.
Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.
Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.
Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.
Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.
Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.
Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.
За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.
На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.
Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.
Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.