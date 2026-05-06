Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии открыли после ремонта мемориал советским воинам - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 06.05.2026 (обновлено: 21:01 06.05.2026)
В Венгрии открыли после ремонта мемориал советским воинам

В Венгрии открыли после ремонта захоронение 569 советских воинов

© Фото : Посольство России в Венгрии/TelegramЦеремония открытия после капитального ремонта российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны в населенном пункте Цеце в Венгрии
Церемония открытия после капитального ремонта российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны в населенном пункте Цеце в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Посольство России в Венгрии/Telegram
Церемония открытия после капитального ремонта российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны в населенном пункте Цеце в Венгрии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В населенном пункте Цеце после ремонта открыли захоронение 569 советских воинов, погибших и умерших от ран при освобождении Венгрии в 1945 году.
  • К отреставрированному памятнику возложили цветы и венки представители посольств России и Белоруссии и соотечественники.
ЦЕЦЕ (Венгрия), 6 мая - РИА Новости. Захоронение 569 советских воинов, погибших и умерших от ран при освобождении Венгрии в 1945 году, открыли после ремонта в населенном пункте Цеце, передает корреспондент РИА Новости.
"В начале марта 1945 года на финальном этапе освобождения Венгрии силами Красной армии от нацистской оккупации в окрестностях Цеце разгорелись кровопролитные бои, ставшие частью масштабной Балатонской оборонительной операции, в ходе которой красноармейцы отразили последнее наступление гитлеровских войск во Второй мировой войне", - сказал на церемонии открытия посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Советские бойцы в освобожденном Сталинграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Историк объяснила, почему Африка благодарна защитникам Сталинграда
2 февраля, 09:00
Глава российской дипмиссии сообщил, что сотрудники представительства минобороны РФ по военно-мемориальной работе смогли уточнить персональные данные 180 погибших воинов и впервые установить имена 389, таким образом удалось увековечить имена всех 569 захороненных в семи братских могилах солдат.
Посол поблагодарил за содействие Военно-исторический институт и музей министерства обороны Венгрии, а также администрацию Цеце.
Мэр Цеце Янош Варга, присутствовавший на церемонии, в своей речи выразил надежду, что Венгрия "никогда больше не станет полем боевых действий".
К отреставрированному памятнику возложили цветы и венки представители посольств России и Белоруссии в Венгрии, Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Общества имени Аурела Штромфельда, предприятия "Госзагрансобственность" и госкорпорации "Росатом", сотрудники и учащиеся школы при посольстве РФ, а также российские соотечественники.
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
История, которую нельзя переписать. Как СССР вернул свободу Европе
28 апреля 2025, 09:00
По окончании церемонии администрация Цеце провела экскурсию по дому-музею уроженца поселка художника-импрессиониста Иштвана Чока.
В ходе освобождения Венгрии погибли более 140 тысяч советских воинов, из них 80 тысяч при освобождении Будапешта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции. Медалью "За взятие Будапешта" были награждены более 362 тысяч человек.
Балатонская оборонительная операция: как отбили последнюю атаку немцев
© РИА Новости / М. Голышев | Перейти в медиабанк

Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.

Групповое фото офицеров 3-го Украинского фронта на фоне озера Балатон

Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.

© РИА Новости / М. Голышев
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.

Захваченные советскими войсками в городе Секешфехервар немецкие танки и САУ, брошенные из-за отсутствия топлива. Справа - частично виден немецкий танк Pz.Kpfw. VI Тигр, за ним два средних танка Pz.Kpfw. IV и САУ StuG 40

Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.

На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.

Разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон

За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.

На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.

Колонна венгерских солдат, воевавших на стороне фашистской Германии, захвачена в плен войсками РККА в районе озера Балатон

Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.

Захваченные советскими войсками в городе Секешфехервар (Székesfehérvár) немецкие танки и САУ, брошенные из-за отсутствия топлива

Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
5 из 5

Балатонская оборонительная операция началась 6 марта 1945 года в районе озера Балатон на западе Венгрии.

© РИА Новости / М. Голышев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии (сил 3-го Украинского фронта при содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий) против немецких войск.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
2 из 5

За десять дней ожесточенных боев атакующим удалось продвинуться вперед до 30 километров. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Понеся большие потери, 15 марта немецкие войска прекратили наступление.

На фото: разбитая немецкая техника на поле боя после сражения в районе озера Балатон.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
3 из 5

Несмотря на напряженность боевых действий, часть советских войск фронта, предназначенная для последующего наступления, в оборонительной операции не участвовала.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
4 из 5

Это позволило без паузы начать 16 марта Венскую операцию.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
5 из 5
 
В миреВенгрияРоссияБелоруссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вторая мировая война (1939-1945)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала