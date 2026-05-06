Церемония открытия после капитального ремонта российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны в населенном пункте Цеце в Венгрии

Церемония открытия после капитального ремонта российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны в населенном пункте Цеце в Венгрии

В Венгрии открыли после ремонта мемориал советским воинам

Краткий пересказ от РИА ИИ В населенном пункте Цеце после ремонта открыли захоронение 569 советских воинов, погибших и умерших от ран при освобождении Венгрии в 1945 году.

К отреставрированному памятнику возложили цветы и венки представители посольств России и Белоруссии и соотечественники.

ЦЕЦЕ (Венгрия), 6 мая - РИА Новости. Захоронение 569 советских воинов, погибших и умерших от ран при освобождении Венгрии в 1945 году, открыли после ремонта в населенном пункте Цеце, передает корреспондент РИА Новости.

"В начале марта 1945 года на финальном этапе освобождения Венгрии силами Красной армии от нацистской оккупации в окрестностях Цеце разгорелись кровопролитные бои, ставшие частью масштабной Балатонской оборонительной операции, в ходе которой красноармейцы отразили последнее наступление гитлеровских войск во Второй мировой войне", - сказал на церемонии открытия посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

Глава российской дипмиссии сообщил, что сотрудники представительства минобороны РФ по военно-мемориальной работе смогли уточнить персональные данные 180 погибших воинов и впервые установить имена 389, таким образом удалось увековечить имена всех 569 захороненных в семи братских могилах солдат.

Посол поблагодарил за содействие Военно-исторический институт и музей министерства обороны Венгрии, а также администрацию Цеце.

Мэр Цеце Янош Варга, присутствовавший на церемонии, в своей речи выразил надежду, что Венгрия "никогда больше не станет полем боевых действий".

К отреставрированному памятнику возложили цветы и венки представители посольств России и Белоруссии в Венгрии, Общества венгеро-российской культуры и дружбы, Общества имени Аурела Штромфельда, предприятия "Госзагрансобственность" и госкорпорации "Росатом", сотрудники и учащиеся школы при посольстве РФ, а также российские соотечественники.

По окончании церемонии администрация Цеце провела экскурсию по дому-музею уроженца поселка художника-импрессиониста Иштвана Чока.