В Великобритании пройдет акция "Бессмертный полк"

05:37 06.05.2026
В Великобритании пройдут акция "Бессмертный полк" и фестиваль ко Дню Победы

© РИА Новости / Наталья Копылова
Акция "Бессмертный полк" в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Великобритании возле Кембриджа пройдет акция «Бессмертный полк», совмещенная с фестивалем ко Дню Победы.
  • Ожидается, что в мероприятии примут участие до 2 тысяч человек, а к Кембриджу направятся колонны из 17 регионов Британии.
  • Организаторы акции получают угрозы от недоброжелательно настроенных граждан Украины в соцсетях.
ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и фестиваль ко Дню Победы пройдут в Великобритании возле Кембриджа в субботу, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия Вадим Алексин и Антон Найденов.
Мероприятие начнется с автопробега, который стартует на западной окраине Лондона. Колонна направится к Кембриджу, где состоится фестиваль с живой музыкой, посвященной Дню Победы. Фестиваль будет совмещен с акцией "Бессмертный полк".
"Будет сцена, живая музыка, детская площадка с развлечениями и играми, спальный городок, где люди могут остаться на ночь с палатками, выставка оружейных экспонатов – деактивированных, но там будет оружие. Будут люди в военной форме, в одежде "Бессмертного полка"… В районе сцены будет установленная стена памяти. Замысел в том, что наши предки будто побывают с нами на этом концерте", - отметил Алексин.
Организаторы ожидают, что на мероприятие придут до 2 тысяч человек. Из Лондона на место акции направятся две колонны. Всего к Кембриджу направятся колонны из 17 регионов Британии. Фестиваль пройдет впервые за насколько лет.
О проблемах с организацией мероприятия со стороны британских властей пока не сообщалось, однако организаторы регулярно получают угрозы от недоброжелательно настроенных граждан Украины в соцсетях.
"Они пытаются запугать людей в соцсетях, пишут, что встанут вдоль дорог, будут бить камнями лобовые стекла. Они угрожают таким образом каждый год… У колонн есть договоренность, что в случае каких-то таких провокаций, колонна просто заблокирует машинами провокаторов и вызовет полицию, так как это нарушение общественного порядка", - заявил Алексин.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.
