В Великобритании пройдет акция "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Великобритании возле Кембриджа пройдет акция «Бессмертный полк», совмещенная с фестивалем ко Дню Победы.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 2 тысяч человек, а к Кембриджу направятся колонны из 17 регионов Британии.

Организаторы акции получают угрозы от недоброжелательно настроенных граждан Украины в соцсетях.

ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и фестиваль ко Дню Победы пройдут в Великобритании возле Кембриджа в субботу, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия Вадим Алексин и Антон Найденов.

Мероприятие начнется с автопробега, который стартует на западной окраине Лондона . Колонна направится к Кембриджу , где состоится фестиваль с живой музыкой, посвященной Дню Победы. Фестиваль будет совмещен с акцией "Бессмертный полк".

"Будет сцена, живая музыка, детская площадка с развлечениями и играми, спальный городок, где люди могут остаться на ночь с палатками, выставка оружейных экспонатов – деактивированных, но там будет оружие. Будут люди в военной форме, в одежде "Бессмертного полка"… В районе сцены будет установленная стена памяти. Замысел в том, что наши предки будто побывают с нами на этом концерте", - отметил Алексин.

Организаторы ожидают, что на мероприятие придут до 2 тысяч человек. Из Лондона на место акции направятся две колонны. Всего к Кембриджу направятся колонны из 17 регионов Британии. Фестиваль пройдет впервые за насколько лет.

О проблемах с организацией мероприятия со стороны британских властей пока не сообщалось, однако организаторы регулярно получают угрозы от недоброжелательно настроенных граждан Украины в соцсетях.

"Они пытаются запугать людей в соцсетях, пишут, что встанут вдоль дорог, будут бить камнями лобовые стекла. Они угрожают таким образом каждый год… У колонн есть договоренность, что в случае каких-то таких провокаций, колонна просто заблокирует машинами провокаторов и вызовет полицию, так как это нарушение общественного порядка", - заявил Алексин.