Специалист по кадрам рассказала, можно ли уволить работника в отпуске

Краткий пересказ от РИА ИИ Уволить работника, находящегося в отпуске, можно по ряду оснований, в том числе по его желанию и по соглашению сторон, но по инициативе работодателя расторжение договора с отпускником допускается только в случае ликвидации компании.

При увольнении по собственному желанию в период отпуска работник обязан предупредить работодателя об увольнении не менее чем за две недели.

При сокращении штата компании уволить работника, который в день запланированного сокращения находится в отпуске, можно только в первый день, когда он выйдет на работу.

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Уволить работника, находящегося в отпуске, можно по ряду оснований, в том числе по его желанию и по соглашению сторон, но по инициативе работодателя расторжение договора с отпускником допускается только если компания ликвидируется, рассказала РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Ответ на этот вопрос зависит от основания, по которому происходит увольнение. Если основаниями для увольнения являются собственное желание - статья 80 ТК РФ , соглашение сторон - статья 78 ТК РФ, истечение срока действия трудового договора - статья 79 ТК РФ, обстоятельства, не зависящие от воли сторон, - статья 83 ТК РФ, увольнение во время отпуска возможно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, при увольнении по собственному желанию в период отпуска работник обязан предупредить работодателя об увольнении не менее чем за две недели. Дата увольнения может приходиться и на период отпуска. Если работник подал заявление об увольнении, но на дату увольнения находится на больничном, в том числе по уходу за больным ребенком, или в отпуске, то дата увольнения остается той, что указана в заявлении работника.

"По инициативе работодателя уволить работника, находящегося в отпуске, можно, если ликвидируется компания работодателя. В этом случае основанием для увольнения по пункту 1 части 1 статьи 81 ТК РФ служит решение о ликвидации юридического лица. Увольнение в связи с ликвидацией возможно как во время болезни, так и в период отпусков сотрудников, в том числе отпуска по беременности и родам", - отметила Котлярова.

Собеседница агентства рассказала, что об увольнении по ликвидации работодатель обязан предупредить сотрудников не менее чем за два месяца под подпись. Последним рабочим днем считается день, указанный в уведомлении о ликвидации. Но трудовые договоры с сотрудниками можно расторгнуть и до истечения двух месяцев, если работник даст письменное согласие на досрочное увольнение.