Рейтинг@Mail.ru
В США 30 человек, включая россиянина, обвинили в махинациях - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 06.05.2026
В США 30 человек, включая россиянина, обвинили в махинациях

В США 30 лиц, включая россиянина, обвинили в торговле инсайдерской информацией

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции США объявило об обвинениях 30 участникам международной схемы по торговле инсайдерской информацией, в число которых вошел гражданин России Илья Гаврилов.
  • 19 из 30 обвиняемых были арестованы и предстанут перед федеральными судами в разных городах США, каждому из фигурантов грозит до 70 лет тюремного заключения.
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Министерство юстиции США объявило об обвинениях 30 участникам масштабной международной схемы по торговле инсайдерской информацией, в число которых вошел гражданин России.
"Сегодня были обнародованы обвинения в отношении 30 ответчиков в связи с крупномасштабной схемой инсайдерской торговли, длившейся десятилетие и принесшей десятки миллионов долларов незаконной прибыли… Двое обвиняемых, находящиеся в России и Израиле, считаются скрывающимися от правосудия", - говорится в пресс-релизе ведомства. По информации ведомства, россиянина зовут Илья Гаврилов.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Иностранные мошенники ежегодно обирают американцев, заявили в Минфине США
22 апреля, 23:28
Следователи в США установили, что участники группы годами получали доступ к закрытым финансовым сведениям компаний до их обнародования. Данные похищались через взлом сетей агентств пресс-релизов, что позволяло заранее узнавать о готовящихся слияниях и квартальных отчетах корпораций, согласно пресс-релизу.
Используя полученную информацию, обвиняемые совершали сделки на фондовом рынке, обеспечивая себе гарантированную прибыль, общая сумма которой, как утверждает минюст США, исчисляется десятками миллионов долларов, а сама сеть охватывала несколько стран.
Гражданину России, проходящему по делу, инкриминируется участие в торговых операциях на основе украденных данных и отмывание полученных доходов, сообщается в пресс-релизе.
Девятнадцать из 30 обвиняемых были арестованы сегодня и предстанут перед федеральными судами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, Форт-Лодердейле, штат Флорида, Нью-Йорке и других городах, говорится в сообщении минюста.
По совокупности предъявленных обвинений каждому из фигурантов грозит до 70 лет тюремного заключения.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Генконсул в Нью-Йорке допустил сокрытие статистики по россиянам в тюрьмах
10 февраля, 11:43
 
В миреСШАРоссияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала