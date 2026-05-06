Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото

В США 30 человек, включая россиянина, обвинили в махинациях

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Министерство юстиции США объявило об обвинениях 30 участникам масштабной международной схемы по торговле инсайдерской информацией, в число которых вошел гражданин России.

"Сегодня были обнародованы обвинения в отношении 30 ответчиков в связи с крупномасштабной схемой инсайдерской торговли, длившейся десятилетие и принесшей десятки миллионов долларов незаконной прибыли… Двое обвиняемых, находящиеся в России Израиле , считаются скрывающимися от правосудия", - говорится в пресс-релизе ведомства. По информации ведомства, россиянина зовут Илья Гаврилов.

Следователи в США установили, что участники группы годами получали доступ к закрытым финансовым сведениям компаний до их обнародования. Данные похищались через взлом сетей агентств пресс-релизов, что позволяло заранее узнавать о готовящихся слияниях и квартальных отчетах корпораций, согласно пресс-релизу.

Используя полученную информацию, обвиняемые совершали сделки на фондовом рынке, обеспечивая себе гарантированную прибыль, общая сумма которой, как утверждает минюст США, исчисляется десятками миллионов долларов, а сама сеть охватывала несколько стран.

Гражданину России, проходящему по делу, инкриминируется участие в торговых операциях на основе украденных данных и отмывание полученных доходов, сообщается в пресс-релизе.

Девятнадцать из 30 обвиняемых были арестованы сегодня и предстанут перед федеральными судами в Лос-Анджелесе , штат Калифорния , Форт-Лодердейле, штат Флорида Нью-Йорке и других городах, говорится в сообщении минюста.