СМИ: украинцы в Финляндии согласны на любую работу ради вида на жительство

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Живущие в Финляндии украинские беженцы соглашаются на любую работу, чтобы получить рабочий вид на жительство и не возвращаться на Украину, когда истечет срок предоставления временной защиты, сообщает телерадиовещатель Yle.

Финское МВД сообщало в октябре 2025 года по результатам опроса, что две трети живущих в Финляндии украинских беженцев не планируют возвращаться домой после окончания конфликта, 48% заявили, что намерены подать заявление на ВНЖ на основании учебы или работы, когда истечет срок вида на жительства по временной защите.