18:29 06.05.2026
СМИ: украинцы в Финляндии согласны на любую работу ради вида на жительство

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские беженцы в Финляндии соглашаются на любую работу, чтобы получить рабочий вид на жительство.
  • Две трети украинских беженцев в Финляндии не планируют возвращаться домой после окончания конфликта.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Живущие в Финляндии украинские беженцы соглашаются на любую работу, чтобы получить рабочий вид на жительство и не возвращаться на Украину, когда истечет срок предоставления временной защиты, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Украинцы спешат найти работу до окончания временной защиты", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, предоставление временной защиты украинцам завершится в Европе в марте 2027 года. Чтобы остаться в Финляндии, им необходимо податься на другой вид на жительство, например, на основании работы, сообщает Yle со ссылкой на МИД республики.
По данным вещателя, это приводит к тому, что украинцы соглашаются на любую работу, чтобы получить ВНЖ и не возвращаться на Украину.
Финское МВД сообщало в октябре 2025 года по результатам опроса, что две трети живущих в Финляндии украинских беженцев не планируют возвращаться домой после окончания конфликта, 48% заявили, что намерены подать заявление на ВНЖ на основании учебы или работы, когда истечет срок вида на жительства по временной защите.
