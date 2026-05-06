Москалькова рассказала, сколько украинцев проживает в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около двух миллионов украинцев, включая принявших российское гражданство, проживает в России.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Около двух миллионов украинцев, включая принявших российское гражданство, проживает в России, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"У нас (в России. Прим. ред.) порядка двух миллионов проживает тех, кто с Украины,
— принявших гражданство или не принявших", — сказала Москалькова на встрече с ветеранами СВО в Доме прав человека.
— принявших гражданство или не принявших", — сказала Москалькова на встрече с ветеранами СВО в Доме прав человека.
Омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат продолжает работу по гражданской линии, в частности по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ.
"К нам приходят душераздирающие письма: "Мама лежит парализованная на Украине, а мы здесь вот с внуками. Как нам ее забрать?" А забрать трудно, потому что документов нет, граница закрыта. Но мы находим такие возможности для того, чтобы убедить органы государственной власти, а они все с душой подходят к этой теме", — добавила Москалькова.