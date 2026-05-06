МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ситуация в украинском обществе показывает, что Киев уже проиграл в конфликте с Москвой, несмотря на заявления Владимира Зеленского об обратном, написала украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
"Зеленский настаивает, что Киев не проигрывает в этом противостоянии. Страна, где соседи охотятся друг на друга и против воли тащат на фронт, а их семьи избивают и обрызгивают перцовыми баллончиками, уже проиграла", — обрушилась с критикой она.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".