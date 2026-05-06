"Они поражены". В США заговорили о капитуляции Запада на Украине

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Поскольку США отказываются поддерживать ЕС, европейцам следует выйти из конфликта на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
В то же время аналитик подчеркнул, что сейчас российские военные наносят значительный ущерб украинской армии.
"Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то поймете, что Россия решительно настроена на победу в войне, <…> в которой она сводит к минимуму потери со своей стороны, но при этом стремится максимально увеличить потери противника. <…> Это себя оправдывает", — уточнил эксперт.
По данным Минобороны, в течение последних суток, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Потери украинской армии за сутки превысили 1210 военнослужащих.