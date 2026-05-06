Рейтинг@Mail.ru
"Они поражены". В США заговорили о капитуляции Запада на Украине - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 06.05.2026 (обновлено: 05:23 06.05.2026)
"Они поражены". В США заговорили о капитуляции Запада на Украине

Аналитик Риттер: европейцам следует выйти из конфликта на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что европейцам следует выйти из конфликта на Украине, поскольку США отказываются поддерживать ЕС.
  • Риттер подчеркнул, что российские военные наносят значительный ущерб украинской армии.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Поскольку США отказываются поддерживать ЕС, европейцам следует выйти из конфликта на Украине, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Европейцы встревожены, они поражены. США дают понять, что не будут их защищать. <…> Сейчас Европе нужно дистанцироваться и сказать: "Нет, мы не должны вовлекаться в этот конфликт", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Европа готовится воевать с Россией две недели
1 мая, 08:00
В то же время аналитик подчеркнул, что сейчас российские военные наносят значительный ущерб украинской армии.
"Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то поймете, что Россия решительно настроена на победу в войне, <…> в которой она сводит к минимуму потери со своей стороны, но при этом стремится максимально увеличить потери противника. <…> Это себя оправдывает", — уточнил эксперт.
По данным Минобороны, в течение последних суток, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Потери украинской армии за сутки превысили 1210 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
26 апреля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияСкотт РиттерЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала