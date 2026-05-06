Рейтинг@Mail.ru
"Это установленный факт". В США выступили с разгромным заявлением по СВО - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 06.05.2026 (обновлено: 10:06 06.05.2026)
"Это установленный факт". В США выступили с разгромным заявлением по СВО

Аналитик Хеннингсен: США и ЕС начали конфликт на Украине, но не признают этого

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что для установления мира на Украине необходимо, чтобы США и ЕС признали свою вину в разжигании конфликта.
  • По мнению Хеннингсена, нынешние администрации в Вашингтоне и Брюсселе никогда не признают за собой вины.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Чтобы на Украине наступил мир, необходимо, чтобы США и ЕС признали, что конфликт разгорелся по их вине, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.
"Если не разобраться с первопричинами конфликта на Украине, то невозможно <…> наметить путь <…> к политическому урегулированию. <…> США, Евросоюз, НАТО — они начали эту войну. <…> Существовал мирный процесс, но европейцы и американцы фактически его сорвали, потому что хотели, чтобы конфликт на Украине все-таки начался. Это установленный факт", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Нового 22 июня не будет: Европа не успокоится, пока не получит по зубам
4 мая, 08:00
По мнению Хеннингсена, западные политики, естественно, прекрасно знают, кто развязал конфликт на Украине, но они никогда не согласятся с истиной.
"США и Западу <…> будет крайне трудно это признать. По крайней мере с нынешними администрациями — в Вашингтоне и в Брюсселе. Думаю, это просто невозможно", — добавил эксперт.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, достижение мира возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вы будете рыдать: Трамп жестко отомстит Европе за себя — и за Россию
3 мая, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала