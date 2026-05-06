МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Чтобы на Украине наступил мир, необходимо, чтобы США и ЕС признали, что конфликт разгорелся по их вине, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.
"Если не разобраться с первопричинами конфликта на Украине, то невозможно <…> наметить путь <…> к политическому урегулированию. <…> США, Евросоюз, НАТО — они начали эту войну. <…> Существовал мирный процесс, но европейцы и американцы фактически его сорвали, потому что хотели, чтобы конфликт на Украине все-таки начался. Это установленный факт", — отметил он.
По мнению Хеннингсена, западные политики, естественно, прекрасно знают, кто развязал конфликт на Украине, но они никогда не согласятся с истиной.
"США и Западу <…> будет крайне трудно это признать. По крайней мере с нынешними администрациями — в Вашингтоне и в Брюсселе. Думаю, это просто невозможно", — добавил эксперт.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, достижение мира возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.