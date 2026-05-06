США в марте увеличили импорт удобрений из России до максимума

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время торговли двух стран 243,9 миллиона долларов, за месяц стоимость поставок выросла почти вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.

При этом в годовом выражении импорт вырос не так сильно - на 11%. А по итогам первого квартала этого года стоимость импорта составила 564,4 миллиона долларов - на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Больше всего в марте американцы приобретали азотные удобрения - на 206,6 миллиона долларов. Также импортировались калийные (21,8 миллиона), фосфорные (9,2 миллиона) и смешанные удобрения (6,3 миллиона долларов).