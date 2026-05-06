Удмуртия входит в 10-ку регионов по количеству малых техкомпаний

УФА, 6 мая - РИА Новости. Число малых технологических компаний (МТК) вдвое выросло в Удмуртии по итогам 2025 года, их более 130 - в ИТ-секторе, промышленности, здравоохранении, сообщило Минэкономразвития РФ.

В среду в республике с рабочим визитом побывал министр экономического развития Максим Решетников.

"По количеству МТК Удмуртия входит в топ-10 по стране (девятое место). Самые востребованные направления - ИИ, обработка больших данных, инженерные комплексы, интеллектуальные системы управления... По итогам 2025 года в регионе вдвое выросло число малых технологических компаний (МТК), их более 130 - в ИТ-секторе, промышленности, здравоохранении", - говорится в сообщении на сайте министерства со ссылкой на Решетникова.

Минэкономразвития констатировало, что Удмуртия эффективно сочетает федеральные и региональные меры поддержки, постоянно находясь в поиске новых точек роста экономики.

"Вопрос регионального развития стоит на контроле у президента страны (Владимира Путина), поэтому правительство уделяет этому повышенное внимание. Важно, что руководство Удмуртии грамотно распределяет приоритеты и формирует новые точки роста: это поддержка и конкретных проектов, и экономики региона в целом", - заявил министр.

Исходя из данных министерства, по линии Фабрики проектного финансирования идет модернизация Ижевской ТЭЦ-2, за счет инфраструктурного бюджетного кредита поддержано строительство терминала международного аэропорта в Ижевске, введенного в эксплуатацию в 2025 году. По поручению президента России за счет казначейских инфраструктурных кредитов будет построена дорога Ижевск-Воткинск и создана инфраструктура для промпарка в Глазове, добавило Минэкономразвития.

За последние пять лет ежегодный рост промпроизводства в три раза превышает среднероссийский: в Удмуртии - плюс 11,1%, в среднем по Российской Федерации - плюс 3,8%, подчеркнуло министерство.

По сведениям Минэкономразвития, обрабатывающий сектор рос еще быстрее: динамика в четыре раза выше, чем в среднем по стране (+27,5% в республике, +6,5% в Российской Федерации). Растет гражданский сектор: в 2025 году производство компьютеров, электронных изделий выросло в 1,8 раза, транспортных средств и оборудования - в 1,3 раза, резиновых и пластмассовых изделий - в 1,2 раза, металлических изделий - на 11%, перечислило министерство. В Удмуртии уверенно развивается сельское хозяйство (+2% в республике, +2,5% в среднем по РФ), рассказало министерство.

"Республика Удмуртия - один из регионов, где структурная трансформация экономики стала ответом на внешние и внутренние вызовы. Сейчас это уже не просто оружейная столица и минерально-сырьевой центр... Компании активно осваивают новые экспортные рынки", - сказал Решетников.

В ходе рабочей поездки министр ознакомился с планами по созданию особой экономической зоны в Ижевске.

"Инструмент ОЭЗ зарекомендовал себя как эффективный способ привлечения инвестиций в экономику регионов. Удмуртии предстоит доработка заявки, так как повышаются требования к созданию и развитию особых экономических зон", - объяснил Решетников.

Правительство поддержало предложения по донастройке механизма, чтобы повысить эффективность его работы, снизить риски затягивания проектов и ускорить отдачу от их реализации, объявил министр.

В Сарапуле Решетников посетил технопарк "Русклимат ИКСЭл - Сарапул", где размещаются пять резидентов, производящих металлоконструкции, зарядные станции Один из резидентов - Ижевский завод тепловой техники - в 2025 году успешно прошел отбор и стал первым в Удмуртии участником федерального проекта "Производительность труда". Летом здесь планируется ускорить процессы на 10% и поднять выработку на 20%, основные направления: сокращение времени на изготовление деталей, внедрение инструментов бережливого производства в процессы и технологии, анонсировало Минэкономразвития.

Министерство продолжило, что еще одна перспективная точка роста в республике - туризм. Министр осмотрел созданный в 2022 году модульный гостиничный комплекс "Каскад", возведенный в рамках нацпроекта. Объем поддержки федерального и регионального бюджета составил 15 миллионов рублей, собственные средства инвестора - 15,9 миллиона рублей, указало Минэкономразвития.

По информации министерства, регион нацелен на привлечение иностранных туристов: в 2025 году удмуртские предприниматели участвовали в образовательной программе Центра стратегических разработок и Агентства стратегических инициатив, начали формировать туристический продукт для внешних рынков.

"Региональная команда понимает, как продвигать туристическое направление, в том числе для зарубежных гостей. Отмечу эффективное взаимодействие сильной, сплоченной команды главы Удмуртии (Александра Бречалова) на федеральном уровне. Важно, что все экономические успехи региона трансформируются в качество жизни населения республики", - заключил Решетников.

Глава Удмуртии, в свою очередь, поблагодарил министра за внимание к региону и поддержку предпринимательского сообщества.

"Только в прошлом году на развитие малого и среднего бизнеса по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" было направлено 129 миллионов рублей. Это реальная поддержка для 7 тысяч начинающих и действующих предпринимателей", - поделился Бречалов.

В отношении объема средств, который республика перечисляет в виде налогов в федеральный бюджет, доля малого бизнеса за шесть лет возросла в пять раз: это более 50 миллиардов рублей, акцентировал внимание глава региона.