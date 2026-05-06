Тяжелоатлетка Кузьминова завоевала три бронзовые медали на ЧМ среди юниоров

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала три бронзовые медали на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Египте.

В январе 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации без предварительной проверки и с возможностью использования национальной символики.