Тяжелоатлетка Кузьминова завоевала три бронзовые медали на ЧМ среди юниоров - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
20:50 06.05.2026
Тяжелоатлетка Кузьминова завоевала три бронзовые медали на ЧМ среди юниоров

Тяжелоатлетка Кузьминова завоевала 3 бронзовые медали на юниорском ЧМ

Варвара Кузьминова
Варвара Кузьминова. 06.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Варвара Кузьминова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала три бронзовые медали на чемпионате мира среди юниоров.
  • Кузьминова показала третьи результаты в рывке (107 кг), толчке (130 кг) и по сумме двоеборья (237 кг).
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова завоевала три бронзовые медали на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Египте.
Кузьминова в весовой категории до 77 кг показала третьи результаты в рывке (107 кг), толчке (130 кг) и по сумме двоеборья (237 кг). Общую победу одержала Анна Амроян из Армении (240 кг; 106+134), серебряным призером стала финка Янетте Юлисойни (239 кг; 108+131).
Соревнования завершатся 8 мая.
В январе 2026 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации без предварительной проверки и с возможностью использования национальной символики.
