Туристы из России сохраняют одно из лидирующих мест по тратам в Анталье

АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Российские туристы сохраняют одну из ключевых позиций по объему трат на курортах Антальи, сообщил РИА Новости представитель отрасли региона.

Российские туристы в Турции тратят больше среднего уровня по сравнению с другими иностранными гостями, свыше 1000 долларов на человека, заявлял РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. Как ранее сообщил РИА Новости представитель туротрасли региона, в туристическом секторе Турции рассчитывают, что российские туристы будут тратить 1300-1500 долларов за поездку.

"Несмотря на колебания спроса, российский рынок сохраняет одну из ключевых позиций по объему трат на курортах Антальи", - сказал он.

По его словам, в последние годы поведение туристов стало более рациональным, гости чаще контролируют расходы внутри отелей и внимательнее относятся к дополнительным услугам.

При этом, как отметил представитель сектора, уровень расходов сохраняется за счет того, что представители отрасли расширяют предложение качественного сервиса.

По оценке собеседника РИА Новости, динамика расходов также зависит от валютного курса и ценовой политики туроператоров. Несмотря на внешние экономические факторы отрасль рассчитывает сохранить целевой уровень расходов туристов за счет адаптации цен и изменения маркетинговых стратегий.