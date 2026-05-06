Рейтинг@Mail.ru
На экс-замминистра обороны Цаликова наложили обеспечительные меры - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 06.05.2026 (обновлено: 21:24 06.05.2026)
На экс-замминистра обороны Цаликова наложили обеспечительные меры

РИА Новости: на экс-замминистра Цаликова наложили обеспечительные меры по иску

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуслан Цаликов
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Руслан Цаликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На активы бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова наложены обеспечительные меры в рамках иска об изъятии имущества на 7 миллиардов рублей.
  • Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к Цаликову и его доверенным лицам об обращении в доход государства имущества на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Обеспечительные меры наложены на активы бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова в рамках иска об изъятии имущества на 7 миллиардов рублей, следует из данных электронной картотеки судебных дел, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что Никулинским судом Москвы вынесено "определение об обеспечении (предварительной защите) иска". Согласно закону, такими мерами могут быть наложение ареста на имущество ответчиков, запрет совершать определенные действия, приостановление реализации имущества, взыскания по исполнительному документу и возложение на ответчика определенных обязанностей.
Пресс-служба Мосгорсуда 30 апреля сообщила о поступлении в Никулинский суд Москвы антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Цаликову и его доверенным лицам об обращении в доход государства земельных участков и зданий в Подмосковье и Северной Осетии, транспортных средств премиум-класса, денежных средств на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей.
Цаликов был задержан в начале марта, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, хищения бюджетных средств происходили в 2017-2024 годах, сообщал СК РФ. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест.
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Девять человек и три фирмы фигурируют в иске ГП к Цаликову
1 мая, 14:47
 
РоссияПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Руслан ЦаликовМосковский городской судГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала