На экс-замминистра обороны Цаликова наложили обеспечительные меры

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Обеспечительные меры наложены на активы бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова в рамках иска об изъятии имущества на 7 миллиардов рублей, следует из данных электронной картотеки судебных дел, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что Никулинским судом Москвы вынесено "определение об обеспечении (предварительной защите) иска". Согласно закону, такими мерами могут быть наложение ареста на имущество ответчиков, запрет совершать определенные действия, приостановление реализации имущества, взыскания по исполнительному документу и возложение на ответчика определенных обязанностей.
Пресс-служба Мосгорсуда 30 апреля сообщила о поступлении в Никулинский суд Москвы антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Цаликову и его доверенным лицам об обращении в доход государства земельных участков и зданий в Подмосковье и Северной Осетии, транспортных средств премиум-класса, денежных средств на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей.
Цаликов был задержан в начале марта, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки, хищения бюджетных средств происходили в 2017-2024 годах, сообщал СК РФ. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест.