Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации более двух тысяч членов "Хезболлы" - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 06.05.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации более двух тысяч членов "Хезболлы"

Замир: ЦАХАЛ с начала марта ликвидировала более двух тысяч членов "Хезболлы"

© REUTERS / DPA/Picture Alliance/Gil Cohen-MagenДым на месте удара на юге Ливана
Дым на месте удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / DPA/Picture Alliance/Gil Cohen-Magen
Дым на месте удара на юге Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации более двух тысяч членов движения "Хезболла" с начала марта, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.
  • Он подчеркнул, что ЦАХАЛ не отступит из южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала свыше двух тысяч членов движения "Хезболлах" с начала марта, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.
"С начала операции "Рык льва" были ликвидированы более 2 тысяч террористов "Хезболлах". Мы воспользуемся каждой возможностью, чтобы углубить разгром "Хезболлах" и продолжить ее ослабление", - заявил Замир во время поездки по южному Ливану.
Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ не отступит из южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Число жертв от ударов ЦАХАЛ по Ливану со 2 марта возросло до 2 586 человек
30 апреля, 18:48
 
В миреИзраильХезболлаЛиванАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала