ЦАХАЛ заявила о ликвидации более двух тысяч членов "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала свыше двух тысяч членов движения "Хезболлах" с начала марта, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.