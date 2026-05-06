ЦАХАЛ заявила о ликвидации более двух тысяч членов "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала свыше двух тысяч членов движения "Хезболлах" с начала марта, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.
Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ не отступит из южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.