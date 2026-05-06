12:40 06.05.2026
В нижегородском зоопарке родился детеныш редкого животного

© Фото : Зоопарк Лимпопо/ВКонтакте Детеныш африканского животного трубкозуба в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Детеныш африканского животного трубкозуба в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
  • В нижегородском зоопарке "Лимпопо" родился детеныш трубкозуба.
  • Сейчас в России эти редкие животные размножаются только в двух местах.
  • Малыша выкармливают вручную, так как манера передвижения грузных родителей может ему навредить.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Детеныш редкого африканского животного трубкозуба, похожего на свинью с заячьими ушами с хвостом кенгуру, появился на свет в нижегородском зоопарке "Лимпопо", сообщила пресс-служба зверинца.
"Начало сезона ознаменовалось для нижегородского зоопарка "Лимпопо" настоящим чудом. В стране птиц и зверей на свет появился редчайший малыш трубкозуба", - сообщается в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что сейчас в России только в двух зоопарках размножаются эти редкие и необычные животные.
"Так как трубкозубы – весьма грузные животные, и их манера передвижения может навредить детенышу, для безопасности малыша его выкармливают вручную. В зоопарке организован график дежурств, кормление крошки происходит каждые четыре часа. У малыша наблюдается хороший аппетит, и он уже потихоньку набирает в весе", - рассказали в зоопарке.
По словам специалистов зверинца, еще одной особенностью трубкозубов является отсутствие ярко выраженного полового диморфизма – внешних признаков, которые однозначно позволяют определить пол. Поэтому половая принадлежность новорожденного будет установлена, когда малыш подрастет и окрепнет.
Трубкозуб внешне напоминает свинью с удлинённой мордой, заячьими ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Название он получил из-за своеобразного строения коренных зубов, которые состоят из сросшихся трубочек, лишены эмали и корней и постоянно растут. Язык трубкозуба, тонкий и острый, достигает в длину 45 сантиметров. Трубкозуб пуглив: при малейшем подозрительном шорохе прячется в нору или закапывается. Трубкозуб обитает в открытых разреженных лесах, саваннах, кустарниковых зарослях с мягкой почвой на Африканском континенте. Его пища — термиты, муравьи, а также личинки жуков и саранча.
Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко с медвежатами, появившимися на свет в марте
В крымском зоопарке зафиксировали рекордный беби-бум
29 апреля, 15:29
 
