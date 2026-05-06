В нижегородском зоопарке родился детеныш редкого животного

Краткий пересказ от РИА ИИ В нижегородском зоопарке "Лимпопо" родился детеныш трубкозуба.

Сейчас в России эти редкие животные размножаются только в двух местах.

Малыша выкармливают вручную, так как манера передвижения грузных родителей может ему навредить.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Детеныш редкого африканского животного трубкозуба, похожего на свинью с заячьими ушами с хвостом кенгуру, появился на свет в нижегородском зоопарке "Лимпопо", сообщила пресс-служба зверинца.

"Начало сезона ознаменовалось для нижегородского зоопарка "Лимпопо" настоящим чудом. В стране птиц и зверей на свет появился редчайший малыш трубкозуба", - сообщается в группе зоопарка в соцсети " ВКонтакте ".

Отмечается, что сейчас в России только в двух зоопарках размножаются эти редкие и необычные животные.

"Так как трубкозубы – весьма грузные животные, и их манера передвижения может навредить детенышу, для безопасности малыша его выкармливают вручную. В зоопарке организован график дежурств, кормление крошки происходит каждые четыре часа. У малыша наблюдается хороший аппетит, и он уже потихоньку набирает в весе", - рассказали в зоопарке.

По словам специалистов зверинца, еще одной особенностью трубкозубов является отсутствие ярко выраженного полового диморфизма – внешних признаков, которые однозначно позволяют определить пол. Поэтому половая принадлежность новорожденного будет установлена, когда малыш подрастет и окрепнет.