Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал новую поездку Уиткоффа на переговоры с Ираном маловероятной - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 06.05.2026 (обновлено: 18:57 06.05.2026)
Трамп назвал новую поездку Уиткоффа на переговоры с Ираном маловероятной

Трамп назвал поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном маловероятной

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп назвал маловероятной новую поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для контактов с Тегераном.
  • Он отметил, что очередной раунд переговоров по сделке с Ираном может быть организован непосредственно на территории США.
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал маловероятной новую поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для контактов с Тегераном, отметив, что очередной раунд переговоров по сделке с Ираном может быть организован непосредственно на территории США.
"Маловероятно. Я думаю, мы можем сделать это здесь (в США - ред.), а для финальной встречи, возможно, проведем подписание где-нибудь в другом месте", - заявил Трамп, отвечая на вопрос корреспондента PBS о том, планирует ли он отправить Уиткоффа и Кушнера на новый раунд переговоров с Ираном.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Иране прокомментировали вероятность атаки со стороны США
Вчера, 18:51
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаСтив УиткоффДональд ТрампТегеран (город)Джаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала