Трамп назвал новую поездку Уиткоффа на переговоры с Ираном маловероятной

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал маловероятной новую поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для контактов с Тегераном, отметив, что очередной раунд переговоров по сделке с Ираном может быть организован непосредственно на территории США.