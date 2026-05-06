"Торонто" будет выбирать первым на драфте НХЛ 2026 года

В ходе лотереи был определен порядок выбора на драфте для команд, не прошедших в плей-офф. Разыгрывались первый и второй номера драфта. Остальные команды были распределены по местам в турнирной таблице. Номера драфта с 17-го по 32-й будут определены по результатам плей-офф.

"Нужно было немного удачи, и сегодня вечером она нам улыбнулась, - сказал новый генеральный менеджер "Торонто" Джон Чайка. - Конечно, впереди долгий путь и много работы, но это колоссальная возможность. Я думаю, будет действительно хороший драфт, выходит много хороших игроков. Для меня большая честь - выбрать одного из них".