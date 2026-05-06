"Торонто" будет выбирать первым на драфте НХЛ 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Торонто Мейпл Лифс» получил право первого выбора на драфте НХЛ 2026 года после победы в лотерее.
- «Сан-Хосе Шаркс» получил второй выбор на драфте, «Ванкувер Кэнакс» — третий.
- Драфт 2026 года пройдет 26–27 июня в Баффало.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" получил право первого выбора на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2026 года после победы в лотерее, сообщается на сайте лиги.
В ходе лотереи был определен порядок выбора на драфте для команд, не прошедших в плей-офф. Разыгрывались первый и второй номера драфта. Остальные команды были распределены по местам в турнирной таблице. Номера драфта с 17-го по 32-й будут определены по результатам плей-офф.
"Сан-Хосе Шаркс" получил второй выбор на драфте, "Ванкувер Кэнакс" - третий. Далее расположились "Чикаго Блэкхокс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". "Торонто", имевший пятые по величине шансы на выигрыш (8,5%), победил в лотерее в третий раз после 1985 и 2016 годов.
"Нужно было немного удачи, и сегодня вечером она нам улыбнулась, - сказал новый генеральный менеджер "Торонто" Джон Чайка. - Конечно, впереди долгий путь и много работы, но это колоссальная возможность. Я думаю, будет действительно хороший драфт, выходит много хороших игроков. Для меня большая честь - выбрать одного из них".
Драфт 2026 года пройдет 26-27 июня в Баффало. Лидером рейтинга североамериканских хоккеистов Центрального скаутского бюро НХЛ является канадский нападающий Гэвин Маккенна.