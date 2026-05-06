Умер актер из фильма "Спящий лагерь" Джонатан Тирстен
02:48 06.05.2026 (обновлено: 09:12 06.05.2026)
Умер актер из фильма "Спящий лагерь" Джонатан Тирстен

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Джонатан Тирстен скончался в возрасте 60 лет в своем доме в Нью-Джерси.
  • Джонатан Тирстен известен ролью Рикки Томаса в фильме-слэшере «Спящий лагерь» и ролью маньяка в фильме «Идеальный дом», за которую получил три награды за лучшую мужскую роль.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американский актер Джонатан Тирстен, исполнивший роль Рикки Томаса в фильме-слэшере "Спящий лагерь", скончался в возрасте 60 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на брата актера.
"По словам брата актера Уильяма, Джонатан Тирстен скончался в своем доме в Нью-Джерси неделю назад", - говорится в сообщении портала.
Причина смерти актера, согласно данным источника, устанавливается.
Тирстен снялся в двух из четырех сиквелов серии "Спящий лагерь", а именно в "Возвращение в спящий лагерь" и "Спящий лагерь 4". Он также сыграл роль маньяка в фильме "Идеальный дом", за которую получил три награды за лучшую мужскую роль.
 
