Умер актер из фильма "Спящий лагерь" Джонатан Тирстен

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американский актер Джонатан Тирстен, исполнивший роль Рикки Томаса в фильме-слэшере "Спящий лагерь", скончался в возрасте 60 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на брата актера.
"По словам брата актера Уильяма, Джонатан Тирстен скончался в своем доме в Нью-Джерси неделю назад", - говорится в сообщении портала.
Причина смерти актера, согласно данным источника, устанавливается.
Тирстен снялся в двух из четырех сиквелов серии "Спящий лагерь", а именно в "Возвращение в спящий лагерь" и "Спящий лагерь 4". Он также сыграл роль маньяка в фильме "Идеальный дом", за которую получил три награды за лучшую мужскую роль.