Умер актер из фильма "Спящий лагерь" Джонатан Тирстен

Тирстен снялся в двух из четырех сиквелов серии "Спящий лагерь", а именно в "Возвращение в спящий лагерь" и "Спящий лагерь 4". Он также сыграл роль маньяка в фильме "Идеальный дом", за которую получил три награды за лучшую мужскую роль.