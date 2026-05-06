Теннисистка Селехметьева проиграла на старте турнира WTA 1000 в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
- В матче первого круга Селехметьева уступила швейцарке Ребеке Масаровой со счетом 5:7, 7:5, 1:6.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 7,2 млн евро.
В матче первого круга Селехметьева, занимающая 84-е место в мировом рейтинге, уступила швейцарке Ребеке Масаровой (160-я ракетка мира) со счетом 5:7, 7:5, 1:6. Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут.
Во втором круге соперницей Масаровой станет канадка Лейла Фернандес (23).
Internazionali BNL d'Italia
06 мая 2026 • начало в 17:55
Завершен
1 : 25:77:51:6