Корнеева проиграла в первом круге турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 7,2 млн евро.
В своем стартовом матче 122-я ракетка мира уступила венгерке Панне Удварди (71-й номер рейтинга) со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
Internazionali BNL d'Italia
06 мая 2026 • начало в 12:05
Завершен
