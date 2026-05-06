Рыбакина выразила готовность поддержать бойкот Соболенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вторая ракетка мира уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, заявила, что поддержит бойкот теннисисток по поводу увеличения призовых.
Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира. В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 млн, финалисты - 1,4 млн. Во вторник Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов турниров увеличить долю призовых для теннисисток.
"Это сложный вопрос, потому что в прошлом было много ситуаций, когда теннисистки могли объединиться и устроить бойкот, но этого никогда не происходило. Честно говоря, я не знаю. Если бы большинство сказало, что мы бойкотируем и не играем, тогда я бы, конечно, поддержала. Это не было бы проблемой. Я считаю, что улучшения, которые нужно провести, касаются не только турниров Большого шлема и не только увеличения призовых. Многие люди не знают, что существуют очень высокие налоги. Даже если у тебя заработки выше, потом большая часть уходит на налоги. Это другой разговор. Трудно говорить о бойкоте. Как я уже сказала, за эти годы возникали разные проблемы, но до сих пор теннисистки никогда по-настоящему не объединялись, чтобы изменить ситуацию", - цитирует Рыбакину официальный сайт турнира в Риме.
Уроженка Москвы добавила, что не участвовала в обсуждениях этого вопроса и никто из Женской теннисной ассоциации (WTA) или совета игроков к ней не обращался.