Теннис
 
13:11 06.05.2026 (обновлено: 13:36 06.05.2026)
Женщины хотят больше денег: первая ракетка мира перешла к угрозам

Соболенко пригрозила бойкотом из-за низких призовых в женском теннисе

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Андрей Васильчин. Дискуссия о призовых в теннисе всегда была острой и напряженной. Причем споры идут как и о равенстве премий за победу в мужском и женском туре, так и о том, что турниры тратят слишком маленький процент дохода на награды теннисистам. В очередной раз об этом заговорила первая ракетка мира Арина Соболенко.

Турниры будут бойкотировать?

Заработавшая за карьеру около 50 миллионов долларов призовых представительница Белоруссии заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа увеличить долю призовых для игроков.
"Мне кажется, что в наше время мы, девушки, можем легко объединиться и добиться этого, потому что, на мой взгляд, некоторые аспекты действительно несправедливы по отношению к игрокам", — заявила она.
И это речь идет о турнире Большого шлема, где мужчины и женщины получают одинаковые призовые. Не будь и этого, вероятно, теннисные болельщики действительно увидели бы бойкот со стороны лидеров женского мирового рейтинга?
Реальность тенниса такова, что равенство в призовых существует лишь на вершине. С 2007 года, когда Уимблдон последним из "мейджоров" принял историческое решение, на всех четырех турнирах — Australian Open, "Ролан Гаррос", Уимблдоне и US Open — мужчины и женщины получают одинаковые чеки.
Однако за пределами "Шлемов" картина кардинально иная. Бронзовая медалистка Олимпиады в Лондоне Надежда Петрова откровенно отмечала, что "у мужчин на всех турнирах призовой фонд выше, чем у женщин". А по словам экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, лишь 20% теннисисток находятся в равных условиях с мужчинами. И это топ-теннисистки. А что делать спортсменкам второго эшелона? Представляющая Узбекистан Камилла Рахимова рассказывала, что на турнирах категории "250" женщинам могут платить по 10 тысяч долларов за выход в полуфинал, а мужчинам — по 25 тысяч.
"Женщины жертвуют гораздо большим"

Главный аргумент сторонников равных призовых — это принцип справедливости. Та же Соболенко резонно замечала:
"Я считаю, что мы одинаково отдаемся своей работе. У нас одинаковое количество часов на корте подготовительных, тренировочного процесса, подготовка к этим турнирам, матчам одинакова. Просто есть физиология, действительно, мужчины сильнее, чем мы. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем".
С ней солидарна и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова, которая напомнила о дополнительных жертвах, на которые идут женщины: "Мы жертвуем гораздо большим, чем мужчины: мы не можем иметь нормальную семью, мы не можем родить — ты можешь родить, но выпадешь на полтора года из карьеры". Россиянка добавила, что призовые — это деньги спонсоров, и их справедливое распределение — вопрос договороспособности организаторов.
С точки зрения истории и морали, равные призовые, впервые введённые на US Open в 1973 году, стали мощным символом борьбы с гендерной дискриминацией. Еще легендарная Билли Джин Кинг, символ этой борьбы, выражала разочарование тем, что мужчины-теннисисты возмущаются не размером призовых, а тем, что "они зарабатывают столько же, сколько теннисистки". Для многих это вопрос базового уважения.
Многие легенды тенниса поддерживают женщин в борьбе за увеличение призовых. Рафаэль Надаль заявлял, что "возможности должны быть равными, но несправедливость заключается в том, что нет равных возможностей". А Хуан Мартин дель Потро, утверждал, что девушки "прилагают массу усилий для того, чтобы играть, и это заслуживает уважения".
Чем выше интерес, тем больше денег

Однако в конце концов все сводится к правилам бизнеса. Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко, к примеру, простым аргументом объяснил, почему одинаковые выплаты на турнирах Большого шлема несправедливы.
"Вы же играете не пятисетовые матчи, — приводит его слова "Матч ТВ". — Серена Уильямс побеждала на "Шлемах", уступая лишь 10 геймов за турнир. Она выигрывала 6:0, 6:1, 6:2, даже не вспотев и не почувствовав стресса. А мужчины проигрывают 10 геймов только в первом матче, нам нужно рубиться. Бывает, что играешь в первом круге пятисетовик — потом тебя откачивают. Так что выплачивать равные призовые — несправедливо".
Та же Кузнецова признавала, что у мужчин просто-напросто больше зрителей, больше контрактов, больше проданных билетов. И именно зрительский интерес — ключевой момент этого спора.
"Женщины-модели зарабатывают больше, нежели мужчины-модели, и никто ничего не говорит по этому поводу. Почему? Потому что на них больше смотрят, чем на мужчин. В теннисе похожая система: те, кто привлекает больше зрителей, зарабатывают больше", — железный аргумент от Рафы Надаля, высказанный еще шесть лет назад.
По сути, призовые в этой логике — это не зарплата за отработанные часы, а доля от кассовых сборов и телеправ, которая напрямую зависит от популярности продукта. Российский экс-теннисист Андрей Чесноков заявил об этом прямо:
"К мужскому теннису просто выше интерес. Я сам работал с женщинами из WTA, они трудятся не меньше, чем мужчины. Но реальность такова, что спонсоры с большим энтузиазмом дают деньги на мужские турниры, чем на женские".
Маятник уже качнулся в другую сторону — в 2025 году на престижном турнире в Индиан-Уэллсе приняли решение вернуться к неравным выплатам впервые за 14 лет. Разница составила почти 77 тысяч долларов, причем по мере продвижения к финалу она росла. А все объясняется тем, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) зарабатывает больше, чем Женская теннисная ассоциация (WTA).
Конечно, мужской и женский теннис — это два самодостаточных продукта, которые, тем не менее, не равны по своей рыночной мощи. Притязания теннисисток на равные призовые, безусловно, обоснованы с точки зрения спортивного принципа и социальной справедливости. Однако по-настоящему равные призовые на всех уровнях станут реальностью только тогда, когда маркетинговая привлекательность и аудитория женского тура окончательно сравняются с мужскими. И до тех пор споры вряд ли утихнут.
