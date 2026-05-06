Рейтинг@Mail.ru
Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до +30 градусов - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 06.05.2026 (обновлено: 12:57 06.05.2026)
Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до +30 градусов

Температура воздуха в московском регионе может подняться до +30 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до +30 градусов.
  • Для мая такая температура аномально высокая, на 10 градусов выше климатической нормы.
  • На юге Подмосковья температура может достичь рекордной отметки +30 градусов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг в теплом секторе атлантического циклона ожидается переменная облачность, местами – преимущественно, к северу, возможен небольшой скоротечный дождь, гроза. В сумерках плюс 10 - плюс 13, в середине дня теплее, чем положено в июле: плюс 25 - плюс 28", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что для мая это аномально тепло, на 10 градусов выше климатической нормы, и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2.
"На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30", - добавил он.
Горожане отдыхают на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Вчера, 07:43
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала