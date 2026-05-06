Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до +30 градусов

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что для мая это аномально тепло, на 10 градусов выше климатической нормы, и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2.