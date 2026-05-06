Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до +30 градусов

- Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до +30 градусов.
- Для мая такая температура аномально высокая, на 10 градусов выше климатической нормы.
- На юге Подмосковья температура может достичь рекордной отметки +30 градусов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг в теплом секторе атлантического циклона ожидается переменная облачность, местами – преимущественно, к северу, возможен небольшой скоротечный дождь, гроза. В сумерках плюс 10 - плюс 13, в середине дня теплее, чем положено в июле: плюс 25 - плюс 28", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что для мая это аномально тепло, на 10 градусов выше климатической нормы, и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2.
"На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30", - добавил он.
