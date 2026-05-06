09:29 06.05.2026
Здание театра "У Никитских ворот" в Москве оборудуют новой подсветкой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Здание Московского государственного театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице в Москве
Здание Московского государственного театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют новой архитектурно-художественной подсветкой здание театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания театра "У Никитских ворот", которое является объектом культурного наследия регионального значения. Оно отличается выразительным архитектурным обликом и декоративным оформлением фасада. Энергетики АО "ОЭК" установят около 300 современных светодиодных светильников, которые обеспечат равномерное и выразительное освещение театра", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что световое решение предусматривает акцентное освещение верхнего фасада, что позволит подчеркнуть рельеф и декоративную лепнину. Отдельно локальной подсветкой выделят барельеф.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
