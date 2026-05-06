Здание Московского государственного театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице в Москве. Архивное фото

Здание театра "У Никитских ворот" в Москве оборудуют новой подсветкой

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют новой архитектурно-художественной подсветкой здание театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Разработали специальный проект организации освещения исторического здания театра "У Никитских ворот", которое является объектом культурного наследия регионального значения. Оно отличается выразительным архитектурным обликом и декоративным оформлением фасада. Энергетики АО "ОЭК" установят около 300 современных светодиодных светильников, которые обеспечат равномерное и выразительное освещение театра", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что световое решение предусматривает акцентное освещение верхнего фасада, что позволит подчеркнуть рельеф и декоративную лепнину. Отдельно локальной подсветкой выделят барельеф.

"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил он.