Ташуев рассказал, чего не хватает "Краснодару"
10:54 06.05.2026 (обновлено: 11:02 06.05.2026)
Ташуев рассказал, чего не хватает "Краснодару"

Ташуев: "Краснодару" не хватает креативных футболистов и конкуренции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Краснодару" не хватает креативных футболистов и конкуренции за место в составе, считает Сергей Ташуев.
  • По его мнению, что игра действующего чемпиона страны сейчас заточена на результат и в ней не хватает "изюминки".
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Лидирующий в чемпионате России "Краснодар" часто прагматично играет на результат, команде не хватает креативных футболистов и конкуренции за место в составе, заявил РИА Новости главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев.
Действующий чемпион страны "Краснодар" в 28 матчах набрал 63 очка и за два тура до окончания соревнований опережает на один балл занимающий второе место петербургский "Зенит".
"Я душой болею за "Краснодар", потому что дал большой толчок развитию команды и в свое время вывел ее в премьер-лигу. У меня очень хорошие отношения и с (президентом клуба) Сергеем Николаевичем Галицким, и с (генеральным директором) Владимиром Леонидовичем Хашигом, и мы их поддерживаем. Но игра команды сейчас заточена на результат. Я очень хорошо отношусь к (главному тренеру) Мураду Мусаеву, но конкуренция за место в составе не очень высокая, "Краснодару" не хватает именно креативных футболистов. Таких, какими раньше были Маурисио Перейра, Рома Широков и другие игроки", - сказал Ташуев.
"А сейчас в центре поля собраны атлетичные ребята – (Никита) Кривцов, (Александр) Черников, (Кевин) Ленини. Это мощные машины и настоящие бойцы. Но в игре не хватает какой-то изюминки, вся надежда в основном на ошибки соперника и форварда (Джона) Кордобу. Но сегодня это такая данность - нужен результат. "Краснодару" было тяжело в (предыдущем) матче (чемпионата России) с "Акроном", но он опять выиграл со счетом 1:0. Тяжело, с натугой, но опять забил Кордоба", - добавил собеседник агентства.
Ташуев возглавлял "Краснодар" в 2009-2010 годах.
ФутболСпортМурад МусаевМаурисио ПерейраЗенитЕнисейКраснодарСергей Ташуев
 
