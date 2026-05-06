"Зависело не от него": Тарасова высказалась об уходе Муравьевой от Мишина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Тарасова заявила, что Софья Муравьева демонстрировала нестабильные результаты в сезоне.
- Она отметила, что стабильность результатов фигуристки не полностью зависит от тренера Алексея Мишина.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская фигуристка Софья Муравьева демонстрировала нестабильные результаты в сезоне, но не все зависело от тренера Алексея Мишина, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Мишин рассказал РИА Новости, что завершил работу с Муравьевой. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что 19-летняя спортсменка по инициативе специалиста покинула его группу.
"Я расценивала их работу в этом сезоне как начало трудовых отношений. Работа возникает постепенно. Думала, что прошлый год был экспериментальным для того, чтобы состоялся этот год. Она нестабильно каталась, но стабильность не на 100% зависит от Алексея Николаевича, она зависит и от нее", - сказала Тарасова.