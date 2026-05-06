Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой Тамбовской области поддержку участников СВО - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 06.05.2026 (обновлено: 18:25 06.05.2026)
Путин обсудил с главой Тамбовской области поддержку участников СВО

Путин обсудил с главой Тамбовской области Первышовым поддержку военных

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обсудил с главой Тамбовской области меры поддержки участников СВО.
  • В регионе действует программа "Герои Тамбовщины", которая готовит управленцев из числа военных.
  • Также в области успешно развивается сельское хозяйство, есть планы по созданию свободной экономической зоны.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки военных.
Глава региона подчеркнул, что сам принимал участие в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Он регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин обсудит дополнительные возможности поддержки ветеранов СВО
21 апреля, 17:06
«

"Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей", — отметил Первышов на встрече с президентом в Кремле.

По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа "Герои Тамбовщины", которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Детским омбудсменом стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Путин рассказал, за что российские военные борются на СВО
27 марта, 19:18
Первышов рассказал Путину и о развитии региона. В первую очередь есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные 5,8 миллиона тонн зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай.
«

"Такие позиции мы не просто удерживаем — мы их наращиваем", — заявил губернатор.

В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора, чтобы он обогнал по росту сельское хозяйство. Для этого планируется создать свободную экономическую зону, власти уже определились с резидентами, среди них предприятие "Металлсервис".
Глава региона добавил, что в Тамбовской области строят четыре школы, еще 28 ждут капитального ремонта, есть идеи по модернизации сферы ЖКХ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Путин поддержал идею о переносе срока погашения задолженности регионов
27 апреля, 14:13
 
Тамбовская областьЕвгений ПервышовВладимир ПутинРоссияКитайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала