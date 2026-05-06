Путин обсудил с главой Тамбовской области поддержку участников СВО

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки военных.
Глава региона подчеркнул, что сам принимал участие в СВО и находится в плотном контакте с другими бойцами. Он регулярно встречается с ними для решения волнующих их вопросов.
"Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей", — отметил Первышов на встрече с президентом в Кремле.
По его словам, многие военнослужащие уже работают в местных органах власти. Этому способствует программа "Герои Тамбовщины", которая готовит управленцев из числа участников спецоперации. Детским омбудсменом стала вдова Героя России Ольга Лапшина.
Первышов рассказал Путину и о развитии региона. В первую очередь есть успехи в сельском хозяйстве. В прошлом году Тамбовская область собрала рекордные 5,8 миллиона тонн зерна. Также регион в лидерах по производству кукурузы и муки, расширяет экспорт аграрной продукции в арабские страны и Китай.
"Такие позиции мы не просто удерживаем — мы их наращиваем", — заявил губернатор.
В ближайшее время упор сделают на развитие промышленного сектора, чтобы он обогнал по росту сельское хозяйство. Для этого планируется создать свободную экономическую зону, власти уже определились с резидентами, среди них предприятие "Металлсервис".
Глава региона добавил, что в Тамбовской области строят четыре школы, еще 28 ждут капитального ремонта, есть идеи по модернизации сферы ЖКХ.