Т-Банк предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Т-Банк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение из-за вероятных ограничений работы мобильного интернета в Москве и Подмосковье с 6 по 9 мая, следует из уведомления банка, которое получил корреспондент РИА Новости.
Операторы связи в понедельник предупредили, что жители Москвы и Подмосковья столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.
"С 6 по 9 мая в Москве и области возможны ограничения работы смс и мобильного интернета. Используйте Wi-Fi для доступа к приложению и личному кабинету", - говорится в сообщении банка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.