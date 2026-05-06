ВСУ потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям у трех населенных пунктов в ДНР, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.