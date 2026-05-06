15:48 06.05.2026

Почти 100 тыс. человек приняли участие в общеобластном субботнике в МО

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина в парке во время общеобластного субботника
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Подмосковье подвели итоги традиционного месячника чистоты и благоустройства, который завершился масштабным общеобластным субботником. В этом году акция вновь объединила десятки тысяч жителей региона: по официальным данным, участие в ней приняли около 98 тыс. человек, включая сотрудников центральных органов исполнительной власти. Финальный этап кампании пришелся на конец апреля и стал самой массовой точкой экологической инициативы, написал 360.ru.
"Совместными усилиями удалось убрать более 15 тыс. куб. м смета и мелкого мусора, высадить 3,6 тыс. деревьев и 3,3 тыс. кустарников", – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.
Для удобства участников по всему региону развернули сотни точек выдачи инвентаря, а на некоторых площадках организовали горячее питание. Субботник запомнился не только уборкой, но и разнообразной программой: в Звездном городке жители украсили стены тематическими росписями, посвященными космосу, в Краснознаменске высадили молодые сосны в рамках международной акции "Сад памяти". В Мытищах экологическую акцию совместили с военно-патриотической игрой "Зарница", а в Дмитровском округе привели в порядок прогулочные зоны вдоль реки рядом с памятными местами, связанными с войной 1812 года.
Коммунальные службы провели как ручную, так и механизированную уборку, привели в порядок контейнерные площадки, а также отремонтировали элементы городской инфраструктуры.
 
