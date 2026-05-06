Ставки на войну и торговля секретами: как "подрабатывают" военные НАТО

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Татьяна Мишина. Четыреста тысяч долларов — столько рассчитывал получить американский спецназовец с помощью секретных сведений о военной операции. Полмиллиона долларов — прибыль анонимного трейдера, поставившего на гибель верховного лидера Ирана за считаные часы до удара. Сотни тысяч долларов — доход человека, предельно точно угадавшего серию президентских помилований. Речь идет не о случайных совпадениях, а о тревожной тенденции. Платформа Polymarket, где это происходило, из безобидного эксперимента превратилась в инструмент, угрожающий национальной безопасности — и далеко не только в США.

Слишком удачливый игрок

Серия подозрительно точных ставок привлекла внимание, когда один из игроков проявил неосторожность. В конце прошлого года, а именно 26 декабря, кто-то зарегистрировался на платформе Polymarket под ником Burdensome-Mix. Пополнил счет на 35 тысяч долларов и взялся за дело.

Выбранные им "контракты на события" касались Венесуэлы: окажутся ли американские войска в стране до 31 января и отстранят ли Николаса Мадуро от власти. За восемь дней — 13 сделок, и каждая выигрышная. Возникли подозрения.

Ранним утром 3 января спецназ США захватил Мадуро в Каракасе. Контракты закрылись, пользователь заработал 409 881 доллар благодаря ставкам на события, исход которых, по всей видимости, был ему известен заранее.

Попытка скрыть следы последовала почти сразу: 6 января Burdensome-Mix обратился к администрации платформы с просьбой удалить аккаунт и сменил email на криптобирже. Но было уже поздно.

Казино нового типа

Polymarket — крупнейший в мире рынок предсказаний — предлагает делать ставки практически на любые события, включая военные и политические. Основанная в 2020-м американская платформа устроена просто. Появляется вопрос: например, "США нанесут удар по Ирану до 31 марта?" Два варианта ответа: "Да" и "Нет". Каждый торгуется как акция по цене от 1 до 99 центов.

И Polymarket, и Kalshi (главный конкурент, тоже американский сервис) настаивают, что они не букмекеры, а биржи: пользователи покупают "контракты на события". Это позволяет платформам регулировать свою деятельность через Комиссию по товарным фьючерсам (CFTC), а не игорные ведомства — фактически обходя более жесткие ограничения, предусмотренные для классического азартного бизнеса. По данным Washington Post, в этому году на рынках предсказаний провели сделок на 60 миллиардов долларов.

Большую часть оборота Kalshi обеспечивают спортивные контракты — хотя и без лицензии букмекерской конторы. А вот схема Polymarket по-настоящему опасна. Платформа работает на блокчейне. Для офшорной (то есть основной, международной) версии не нужно удостоверение личности — только криптокошелек, что резко снижает уровень контроля. Ставки принимают и на войну, и на смерть известных людей.

При этом все сделки прозрачны. Любой человек — или алгоритм — может их отслеживать в реальном времени. Скрыта только личность игрока, а все остальное вполне публично. Поэтому подозрительная удачливость Burdensome-Mix быстро привлекла внимание и аналитиков, и журналистов. Хотя в Polymarket настаивают, что сами подняли тревогу и передали данные в Минюст.

В конце апреля прокуратура Южного округа Нью-Йорка обнародовала обвинительное заключение некоему Гэннону Кен Ван Дайку — 38-летнему старшему сержанту армейского спецназа из Фейетвилла, Северная Каролина. Он использовал служебный доступ к секретным данным в корыстных целях.

С 8 декабря 2025-го Ван Дайк входил в группу, готовившую операцию "Абсолютная решимость" по захвату Мадуро. Подписал соглашение о неразглашении. Погорел на том, что пополнял счет через биржу, которая требует подтверждения личности, и выводил деньги на свою банковскую карту.

Его обвинили по пяти статьям: три пункта о нарушении закона о товарных биржах (до десяти лет каждый), мошенничество с использованием электронных средств связи (до 20 лет) и незаконная денежная операция (до десяти лет). В совокупности — до 60 лет тюрьмы.

Это первое в истории США уголовное дело об инсайдерской торговле на рынке предсказаний. Однако Ван Дайк далеко не уникален.

Ставки на инсайде: игра с закрытой информацией

Январь 2025-го. В последние часы президентства Джо Байдена анонимный трейдер ставит около 64 тысяч долларов на то, что уходящий глава Белого дома помилует своего брата Джима Байдена, сенатора Адама Шиффа и двух бывших конгрессменов Лиз Чейни и Адама Кинзингера. Шансы на каждое из этих помилований в тот момент оценивались рынком как близкие к нулю. Однако ставка сыграла, и совокупная прибыль превысила 300 тысяч долларов.

Март 2026-го. Буквально за несколько часов перед израильским ударом, унесшим жизнь верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, аккаунт под псевдонимом Magamyman разместил ставки на его скорое отстранение от власти. Доход — 553 тысячи долларов.

В то же время некий игрок заработал почти миллион долларов на десятках ставок, связанных с американо-израильскими военными операциями против Ирана. Точность — 93%, случайность исключена, очевидное использование инсайдерской информации. Еще выявили 38 аккаунтов, предположительно принадлежащих одному человеку, которые в совокупности выиграли более двух миллионов благодаря ставкам на удары США и Израиля по Ирану. Подготовка кошельков началась 22 февраля — за шесть дней до атаки.

Два профессора из Гарварда подсчитали: с февраля 2024-го по февраль 2026-го на Polymarket извлекли 143 миллиона долларов прибыли — предположительно, на основе инсайдов. Более 200 тысяч подозрительных ставок — это уже не отдельные нарушения, а системная уязвимость рынка.

Первое дело за инсайдерство в боевых условиях завели не в США, а в Израиле в феврале этого года. Резервист ВВС Израиля в звании майора присутствовал на секретном оперативном брифинге за день до первых ударов по Ирану в рамках операции "Восходящий лев", начавшейся 13 июня 2025-го. Он передал детали гражданскому сообщнику, который открыл аккаунт на Polymarket и сделал ставки. Когда израильские самолеты уже были в воздухе, резервист переслал дополнительные сведения, позволившие добавить еще одну ставку. Итог — 150 тысяч долларов.

Обоих обвинили в серьезных нарушениях безопасности, взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. ЦАХАЛ назвала произошедшее "тяжелым этическим провалом".

Утечки в прямом эфире

При этом скандалы с отдельными военными — лишь вершина проблемы. Эксперты предупреждают о рисках совершенно другого порядка.

Бывший советник Министерства внутренней безопасности США Мэтью Вейн говорит прямо: иностранные разведки вполне могут развернуть ИИ-системы для мониторинга аномальных ставок в реальном времени. Когда инсайдер вносит крупную сумму, происходит скачок цены контракта — это фактически разведывательный сигнал, записанный в открытый реестр и доступный любой спецслужбе мира.

Исследователь Центра Стимсона Эван Купер указывает и на другой аспект: чиновники или военные с прямым доступом к президенту США теоретически способны влиять на сами политические решения — руководствуясь собственными ставками и финансовыми интересами.

Аналитики описывают и обратный сценарий: соперничающие друг с другом государства целенаправленно размещают ставки, чтобы отправлять ложные сигналы — дезинформация через рыночную цену. По сути, рынки предсказаний превратили секретные планы в товар для любого, у кого есть интернет.

А в США пока спорят лишь о том, что такое подобные платформы — казино или биржи. В конгресс внесли более десяти законопроектов против рынков предсказаний, только в марте — шесть. Однако, по мнению сенатора Криса Мерфи, шансы у всех практически нулевые.

И на фоне скандалов вокруг платформ с оборотом в десятки миллиардов долларов президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о деле Ван Дайка, говорит, что весь мир стал похож на казино.