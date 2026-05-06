Рейтинг@Mail.ru
Большинство американцев не одобряют политику Трампа, показало исследование - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 06.05.2026 (обновлено: 15:36 06.05.2026)
Большинство американцев не одобряют политику Трампа, показало исследование

Forbes: 60 процентов американцев не поддерживают экономическую политику Трампа

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 60 % американцев не одобряют экономическую политику президента США Дональда Трампа.
  • 41 % американцев одобряют политику президента США, а 55 % заявили, что не одобряют ее.
  • Лишь 37 % респондентов одобрили военную операцию США против Ирана.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Почти 60% американцев не одобряют экономическую политику президента США Дональда Трампа, говорится в исследовании журнала Forbes совместно с исследовательской компанией HarrisX.
"Экономическая политика президента крайне непопулярна: 62% не одобряют (меры по борьбе с - ред.) инфляцией (32% одобряют), 58% не одобряют экономические меры (37% одобряют), а 56% не одобряют пошлины и торговую политику (37% одобряют)", - говорится в публикации журнала.

Согласно результатам исследования, 41% американцев положительно оценивают политику президента США, а 55% заявили, что негативно оценивают ее. При этом среди республиканцев показатель неодобрения Трампа составляет лишь 23%, в то время как среди демократов - 88%.
Кроме того, лишь 37% респондентов одобрили военную операцию США против Ирана.
В исследовании приняли участие 2,5 тысячи взрослых американцев, погрешность составила 1,95%. Даты его проведения в публикации не указаны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Тревожные новости": в США запаниковали после решения Трампа по Ирану
Вчера, 06:15
 
В миреСШАИранДональд ТрампForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала