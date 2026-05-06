Большинство американцев не одобряют политику Трампа, показало исследование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 60 % американцев не одобряют экономическую политику президента США Дональда Трампа.
- 41 % американцев одобряют политику президента США, а 55 % заявили, что не одобряют ее.
- Лишь 37 % респондентов одобрили военную операцию США против Ирана.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Почти 60% американцев не одобряют экономическую политику президента США Дональда Трампа, говорится в исследовании журнала Forbes совместно с исследовательской компанией HarrisX.
"Экономическая политика президента крайне непопулярна: 62% не одобряют (меры по борьбе с - ред.) инфляцией (32% одобряют), 58% не одобряют экономические меры (37% одобряют), а 56% не одобряют пошлины и торговую политику (37% одобряют)", - говорится в публикации журнала.
Согласно результатам исследования, 41% американцев положительно оценивают политику президента США, а 55% заявили, что негативно оценивают ее. При этом среди республиканцев показатель неодобрения Трампа составляет лишь 23%, в то время как среди демократов - 88%.
Кроме того, лишь 37% респондентов одобрили военную операцию США против Ирана.
В исследовании приняли участие 2,5 тысячи взрослых американцев, погрешность составила 1,95%. Даты его проведения в публикации не указаны.