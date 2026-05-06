МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" превращает "неприступную" фортификацию в ловушку для противника, сообщил "Ростех".

Как отметил "Ростех", российская армия продемонстрировала тактический прием, который возможен только с помощью "Солнцепека": при использовании термобарических снарядов защитные укрепления превратились для противника в зону поражения, которую невозможно покинуть, тем самым превратив их позиции в ловушку.

Из ежедневной сводки Минобороны России следует, что ВС РФ нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа для ВСУ, складам горючего и пунктам временной дислокации военных. Министерство сообщило, что средства ПВО России за сутки уничтожили 605 беспилотников, 12 авиационных бомб и реактивный снаряд HIMARS. По данным МО, ВСУ за сутки потеряли 1 125 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены, 18 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 танков, две реактивные системы залпового огня и один зенитный ракетный комплекс ВСУ.

Успехи в зоне СВО

Расчет пушки "Гиацинт-К" российской группировки войск "Север" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Рысь".

Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Кулак". По его словам, значительная часть потерь ВСУ фиксируется при попытках ротации на позициях. Он отметил, что операторы беспилотников легко обнаруживают разрозненные группы солдат, чья низкая подготовка мешает им эффективно скрываться.

Операторы ударных FPV-дронов российской группировки войск "Восток" сорвали попытку доставки штурмовых подразделений к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, разведывательный расчет БПЛА группировки "Восток" обнаружил перемещение бронетехники украинских формирований в Запорожской области. Противник пытался доставить штурмовые подразделения к линии боевого соприкосновения для накопления резервов. Взаимодействие расчетов ударных и разведывательных беспилотников, выдача координат целей и контроль поражения велись в режиме реального времени с использованием штатных отечественных систем связи и управления, уточнило МО.

Боец рассказал подробности о войсках беспилотных систем РФ

Распределение военнослужащих в российских войсках беспилотных систем по различных специальностям происходит в зависимости от их способностей, отбор занимает несколько этапов, сообщил оператор РЛС этих войск Николай Иванов.

Он уточнил, что те, у кого мелкая моторика рук развита недостаточно для точного управления FPV-дроном, направляют на другие специальности, например, техником на сборочном производстве, оператором-сапером либо оператором радиолокационной станции.

Боец добавил, что служит оператором РЛС, и его работа заключается в том, чтобы следить за воздушной обстановкой и наводить операторов FPV-дронов на вражеские беспилотники.

Обучение, по словам Иванова, началось с двухнедельного теоретического курса, на котором инструкторы рассказывали о технических особенностях беспилотных систем и устройстве оборудования. В ходе практической части применение техники отрабатывалось сначала на симуляторах, а потом - в полевых условиях. Он добавил, что на полигонах уже обучившиеся бойцы управляют дронами-мишенями, а новобранцы учатся сбивать их с помощью FPV-дронов - перехватчиков с взрывчаткой.

Задержаны 5 агентов спецслужб Украины в 4 городах РФ

Пятеро агентов спецслужб Украины задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и бойцах СВО, сообщил ЦОС ФСБ.

Ведомство отметило, что в будущем эту информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов, координировали действия агентов киевского режима в мессенджере Telegram.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске установлены и задержаны граждане России, которые в соцсетях оправдывали совершенные ВСУ ракетные и беспилотные атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, теракт на Крымском мосту, а также призывали к проведению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации.

В ВСУ дронами управляют женщины

Женщин-операторов украинских ударных БПЛА "Вампир" заметили на сумском участке фронта, рассказал РИА Новости боец группы "Аида" спецназа "Ахмат", выполняющий задачи на этом участке фронта. По его словам, информация, что на сумском направлении в составе 71-й бригады ВСУ на ударных дронах работают женщины-операторы БПЛА, подтверждается также данными разведки.

Подлости ВСУ

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации, сообщил глава администрации населенного пункта Максим Пухов. Массированный налет дронов ВСУ на Энергодар продолжается в среду, добавил он позже.

Сорок многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж, повреждены в Чебоксарах во вторник в результате массированной атаки ВСУ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

МИД РФ рассказал, почему ВСУ бьет по мирным жителям России

Киев наносит удары по мирному населению, чтобы сместить внимание со своих проигрышей на поле боя, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ранее Мирошник сообщил, что от атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних. Как он уточнил, киевский режим намеренно совершает эти террористические акты, выискивая не прикрытые силами ПВО гражданские объекты.

Пленный рассказал, как оказался в ВСУ с помощью полиции, которую сам вызвал

Украинец Андрей Лыло, попавший в плен к бойцам российской группировки "Центр", рассказал, что, будучи нетрезвым, повздорил с товарищем и решил проучить его, вызвав полицию, однако приехавшие правоохранители задержали его, после чего Лыло оказался в ВСУ.

Пленный добавил, что был направлен в Черниговскую область, где 52 дня жил в палатках. За это время ему приходилось ходить в круговую оборону или в окопы, отрабатывать бой "один против одного", а также периодически тренироваться в метании гранат.

Украинец вспомнил, что уже на позициях в середине февраля его блиндаж полностью затопило, после чего ему с сослуживцами пришлось "выселиться", при этом один из двоих его "сожителей" подорвался, а второй был через некоторое время уничтожен FPV-дроном. Он также выразил уверенность, что был бы ликвидирован ВСУ, если бы один остался на своей позиции.

