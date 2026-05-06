Бойцы группировки "Север" за сутки уничтожили свыше 100 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области.
- Поражение целей осуществлялось с применением различных способов и средств, включая зенитные комплексы ПВО, FPV-дроны, стрелковое оружие и перехватчики БПЛА "Елка".
КУРСК, 6 мая – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".
"За сутки нашими расчетами было поражено 104 БпЛА противника самолетного типа" – сообщил командир батальона ГрВ "Север" с позывным "Скат".
Он уточнил, что поражение целей осуществлялось с применением различных способов и средств.
"Расчётами зенитных ракетных и зенитных артиллерийских комплексов ПВО; FPV-дронами таранным способом при перехвате воздушных целей; огнём из стрелкового оружия, в том числе специализированных антидроновых ружей; перехватчиками БпЛА "Ёлка", способными самостоятельно наводиться на воздушную цель и поражать её", – рассказал собеседник агентства.
По словам военнослужащего, работа по уничтожению вражеских беспилотников ведётся круглосуточно.
"Эффективное взаимодействие различных видов оружия и тактических приёмов позволяет сбивать дроны противника, существенно снижая его разведывательные и ударные возможности", – отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18