Бойцы группировки "Север" за сутки уничтожили свыше 100 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2026
07:53 06.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области.
  • Поражение целей осуществлялось с применением различных способов и средств, включая зенитные комплексы ПВО, FPV-дроны, стрелковое оружие и перехватчики БПЛА "Елка".
КУРСК, 6 мая – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".
"За сутки нашими расчетами было поражено 104 БпЛА противника самолетного типа" – сообщил командир батальона ГрВ "Север" с позывным "Скат".
Он уточнил, что поражение целей осуществлялось с применением различных способов и средств.
"Расчётами зенитных ракетных и зенитных артиллерийских комплексов ПВО; FPV-дронами таранным способом при перехвате воздушных целей; огнём из стрелкового оружия, в том числе специализированных антидроновых ружей; перехватчиками БпЛА "Ёлка", способными самостоятельно наводиться на воздушную цель и поражать её", – рассказал собеседник агентства.
По словам военнослужащего, работа по уничтожению вражеских беспилотников ведётся круглосуточно.
"Эффективное взаимодействие различных видов оружия и тактических приёмов позволяет сбивать дроны противника, существенно снижая его разведывательные и ударные возможности", – отметил он.
