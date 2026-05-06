Бойцы группировки "Север" за сутки уничтожили свыше 100 украинских БПЛА

КУРСК, 6 мая – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".

"Расчётами зенитных ракетных и зенитных артиллерийских комплексов ПВО; FPV-дронами таранным способом при перехвате воздушных целей; огнём из стрелкового оружия, в том числе специализированных антидроновых ружей; перехватчиками БпЛА "Ёлка", способными самостоятельно наводиться на воздушную цель и поражать её", – рассказал собеседник агентства.

По словам военнослужащего, работа по уничтожению вражеских беспилотников ведётся круглосуточно.