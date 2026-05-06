Дроны группировки "Север" уничтожили более десяти средств доставки ВСУ - РИА Новости, 06.05.2026
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
07:50 06.05.2026
Дроны группировки "Север" уничтожили более десяти средств доставки ВСУ

ВС России уничтожили более десяти транспортных средств ВСУ в Харьковской области

Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 06.05.2026
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили в Харьковской области более десяти средств доставки грузов и личного состава ВСУ.
  • Было уничтожено более пяти автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более четырех роботизированных комплексов.
  • Логистические маршруты находятся под постоянным наблюдением воздушной разведки и ударных дронов.
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая уничтожили в Харьковской области более десяти средств доставки грузов и личного состава ВСУ, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".
"В ходе обнаружения и мониторинга дорог и путей подвоза жизненно необходимых грузов операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более пяти автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более четырех роботизированных комплексов, которые используются в перевозке и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал "Карта", подчеркнув, что это данные с начала мая.
Он отметил, что логистические маршруты находятся под постоянным наблюдением воздушной разведки и ударных дронов, а по обнаруженным целям работают FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью.
"Карта" добавил, что беспилотники снаряжают осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами, а уничтожение техники, по его оценке, нарушает снабжение и ослабляет подразделения противника на линии боевого соприкосновения.
