Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили в Харьковской области более десяти средств доставки грузов и личного состава ВСУ.

Было уничтожено более пяти автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более четырех роботизированных комплексов.

Логистические маршруты находятся под постоянным наблюдением воздушной разведки и ударных дронов.

БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая уничтожили в Харьковской области более десяти средств доставки грузов и личного состава ВСУ, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".

"В ходе обнаружения и мониторинга дорог и путей подвоза жизненно необходимых грузов операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более пяти автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более четырех роботизированных комплексов, которые используются в перевозке и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал "Карта", подчеркнув, что это данные с начала мая.

Он отметил, что логистические маршруты находятся под постоянным наблюдением воздушной разведки и ударных дронов, а по обнаруженным целям работают FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью.