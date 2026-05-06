Силовики уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы подразделения "Горыныч" уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Константиновке в ДНР.
- Силовики также атаковали пункт управления БПЛА противника и склад боеприпасов.
ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" ликвидировало две группы диверсантов ВСУ в Константиновке, сообщило управление Федеральной службы безопасности по ДНР.
"Бойцы ФСБ выявили украинские беспилотники "Баба-яга". <...> Отследив полетные маршруты дронов, операторы "Горыныча" вскрыли и уничтожили две диверсионные группы", — заявили в ведомстве.
Также силовики успешно атаковали пункт управления БПЛА противника и склад боеприпасов. В операции участвовала 4-я бригада Южной группировки войск.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Населенный пункт играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
В конце апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что штурмовики продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города.
