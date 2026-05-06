Российские дроноводы сорвали попытку подвоза штурмовых подразделений ВСУ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов российской группировки войск "Восток" сорвали попытку доставки штурмовых подразделений к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"В результате скоординированной работы уничтожены гусеничные бронетранспортеры зарубежного производства М113, боевые бронированные машины M1117, HMMWV и другая бронетехника противника. Находившаяся в транспорте живая сила ВСУ ликвидирована. Попытка подвоза и накопления резервов противника на данном участке проведения специальной военной операции пресечена", — говорится в сообщении.
По данным российского военного ведомства, разведывательный расчет БПЛА группировки "Восток" обнаружил перемещение бронетехники украинских формирований в Запорожской области. Противник пытался доставить штурмовые подразделения к линии боевого соприкосновения для накопления резервов.
"Координаты целей были переданы расчетам ударных БПЛА войск беспилотных систем. Операторы FPV-дронов нанесли точные удары по вражеской технике на маршруте следования и неподвижным машинам, после их подрыва на минных заграждениях", - отмечается в сообщении.
Взаимодействие расчетов ударных и разведывательных беспилотников, выдача координат целей и контроль поражения велись в режиме реального времени с использованием штатных отечественных систем связи и управления, уточнили в Минобороны РФ.
