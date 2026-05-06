Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным «Топаз» сообщил, что ВСУ намеренно размещают свои подразделения и склады в школах и детских садах.

По словам «Топаза», военнослужащие ВСУ используют социальные объекты для сборов личного состава и организации складов.

Российский офицер подчеркнул, что ВСУ систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, прикрываясь мирными жителями.

БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Украинские военные намеренно выбирают для размещения своих подразделений и складов социальные объекты — школы и детские сады — чтобы прикрываться мирными жителями как живым щитом, рассказал РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71 мотострелковой дивизии 14 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".

"Был сбор военнослужащих ВСУ в одной из школ во время каникул. По разговору, по позывным и по званиям это был противник, военнослужащие именно армии ВСУ. Весь разговор был нами прослушан, записан, проанализирован", — сообщил "Топаз".

Российский офицер подчеркнул, что получает подробную информацию из радиоперехвата не впервые. ВСУ систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава.