Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным «Топаз» сообщил, что ВСУ намеренно размещают свои подразделения и склады в школах и детских садах.
- По словам «Топаза», военнослужащие ВСУ используют социальные объекты для сборов личного состава и организации складов.
- Российский офицер подчеркнул, что ВСУ систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, прикрываясь мирными жителями.
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Украинские военные намеренно выбирают для размещения своих подразделений и складов социальные объекты — школы и детские сады — чтобы прикрываться мирными жителями как живым щитом, рассказал РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71 мотострелковой дивизии 14 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".
"Был сбор военнослужащих ВСУ в одной из школ во время каникул. По разговору, по позывным и по званиям это был противник, военнослужащие именно армии ВСУ. Весь разговор был нами прослушан, записан, проанализирован", — сообщил "Топаз".
Российский офицер подчеркнул, что получает подробную информацию из радиоперехвата не впервые. ВСУ систематически используют гражданскую инфраструктуру для своих нужд, организуя там склады и сборы личного состава.
"Военнослужащие ВСУ, они всегда выбирают такие социальные объекты, инфраструктурные, детские сады, школы. Собираются там, сбор у них там происходит каких-то материальных средств, склады какие-то они организуют. Защищаются, прикрываются они живыми людьми, делают для себя щит из живых людей", — резюмировал "Топаз".
