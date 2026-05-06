"Спартак" — в суперфинале Кубка! Увольнение Челестини не помогло ЦСКА

"Спартак" обыграл ЦСКА и впервые за четыре года сыграет в матче за Кубок России. Команды посменно отбивались от атак соперника ровно по тайму, но все решил единственный гол. О подробностях жаркого столичного дерби — в материале РИА Новости Спорт.

Сложный дебют для нового тренера ЦСКА

К этому историческому для фанатов обоих клубов матчу команды подошли в совершенно разном состоянии. Почему историческому? Дело в том, что в последний раз "дерби всея Руси" в присутствии активных болельщиков проходило более шести лет назад. В марте 2020 года на "Лукойл Арене" в четвертьфинальной встрече Кубка хозяева дожали "армейцев" в дополнительное время — 3:2. После — ковидные ограничения, паспорт болельщика, фанатские бойкоты… И лишь шесть лет спустя совпали все факторы для полноценной поддержки со стороны "ультрас" обеих команд.

Спартак " разогнался при Хуане Карседо. К концу сезона "красно-белые" летят в топ-3 РПЛ и находятся в двух победах от Кубка России. Испанский специалист подкрутил настройки, и команда заиграла на качественно другом уровне относительно первой части сезона.

« "Спартак" явно сильно спрогрессировал, футболисты очень дисциплинированы. На сегодняшний день можно сказать, что Карседо — молодец, команда при нем показывает интересный футбол", — хвалил команду экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Для "красно-белых" это уже третий финал Пути регионов подряд — и каждый раз они подходят к этой стадии фаворитами. Весной 2024-го была боровшаяся за выживание " Балтика Сергея Игнашевича , годом позже — " Ростов ", застрявший в середине турнирной таблицы. Итог известен — до суперфинала "Спартак" не добирался.

ЦСКА же букмекеры представляли очевидным аутсайдером, и небеспричинно. После долгих мучений команда рассталась с главным тренером Фабио Челестини , при котором "армейцы" проделали путь от одной из сильнейших команд осени до одной из слабейших — весны. К важнейшему дерби состав готовил исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов, еще недавно работавший в "армейской" молодежке.

Расклад сил перед дерби казался очевидным. Однако просматривалась параллель с матчем чемпионата России в осенней части сезона. Тогда "Спартак" уволил Деяна Станковича, и доверил подготовку команды к дерби Вадиму Романову . "Красно-белые" взяли верх, хоть и подходили к той игре не в качестве фаворитов.

Литвинов положил красоту, а "армейцы" могли пропустить еще

В первые минуты обе команды осторожничали, боясь ошибиться, и событий было не много. Спорный эпизод, в котором защитник "Спартака" Кристофер Ву заехал Гонду по лицу и остался безнаказанным, быстро заиграли. Так продолжалось до 10-й минуты, когда Руслан Литвинов получил мяч на подходе к штрафной соперника, обработал и влепил прямо в девятку. Высший класс — Владислав Тороп был бессилен.

После гола остроты у чьих-либо ворот пришлось ждать еще 20 с небольшим минут. Сначала Тороп потащил удар Жедсона Фернандеша в ближний угол, а затем "армейцы" создали чуть ли не единственный опасный момент у ворот Александра Максименко за тайм. Тамерлан Мусаев открылся под дальний пас и был готов принимать и устремляться к воротам, но голкипер "красно-белых" выбежал за пределы штрафной площади и в подкате лишил нападающего ЦСКА возможности пробить.

А вот в штрафной ЦСКА опасные моменты возникали регулярно. Сначала Манфред Угальде упал вблизи вратарской, требуя пенальти, но мяч отскочил к Маркиньосу . Тороп уже был отыгран, но удар бразильца на ленточке заблокировал молодой защитник "красно-синих" Кирилл Данилов . Да и залети мяч в сетку, гол наверняка был бы отменен — Угальде залез в офсайд в начале эпизода.

Концовка первой половины игры тоже прошла за явным преимуществом хозяев. "Спартак" давил и был близок к голу, но удары Наиля Умярова и Пабло Солари не достигли цели. ЦСКА отбился, и команды отправились на перерыв.

Резервист едва не спас ЦСКА! Но "Спартак" дотерпел

Уже на первых минутах второй половины игры стало очевидно, что отдых пошел ЦСКА на пользу. Игдисамов бросил в бой Глебова, который помог разогнать пару атак. В ходе одной из них он нанес дальний удар, который Максименко отбил перед собой. На отскок прибежал Мусаев, но удар сильным не получился — вратарь хозяев среагировал и спас команду.

Через несколько минут Тороп вытащил красивый дальний удар Эсекьеля Барко , а в ответной атаке Бандикян откликнулся на пас Матвея Кисляка и выскочил один на один с Максименко! В последний момент расстелившийся в подкате Роман Зобнин заблокировал удар "армейца", переправив мяч на угловой.

К середине тайма ЦСКА продолжал конвертировать преимущество в опасные моменты, но не в голы. Тот же Бандикян после скидки Мусаева в суматохе в штрафной "Спартака" разобрался быстрее всех, но пробил в штангу. А уже три минуты спустя ход игры мог круто измениться после решения главного арбитра Кирилла Левникова удалить капитана ЦСКА Ивана Облякова за фол в борьбе с Кристофером Мартинсом . Бригада видеоассистентов во главе с Сергеем Карасевым предложила судье пересмотреть повтор эпизода, и Левников сменил наказание на желтую карточку.

После этого пикового по напряжению эпизода игра поутихла. ЦСКА пытался искать моменты, а "Спартак" не рисковал и строго действовал в обороне. В последние минуты основного времени снова травмировался недолеченный Глебов, который, по всей видимости, играл через боль большую часть второго тайма.

В добавленные минуты "армейцы" сумели организовать какое-то подобие навала, но ничего реально опасного у ворот Максименко больше не произошло. "Красно-белые" спокойно дотерпели до финального свистка и прервали серию неудач в финале Пути регионов Кубка.