Суд утвердил заочный приговор журналисту Солдатову*
18:16 06.05.2026 (обновлено: 18:17 06.05.2026)
Суд утвердил заочный приговор журналисту Солдатову*

Мосгорсуд утвердил заочный приговор журналисту Солдатову

Андрей Солдатов*. Архивное фото
  • Мосгорсуд признал законным четырехлетний заочный приговор журналисту Андрею Солдатову* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным четырехлетний заочный приговор журналисту Андрею Солдатову* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.
Басманный суд столицы в конце марта заочно приговорил Солдатова* к 4 годам колонии с запретом администрировать сайты на тот же срок.
Солдатову* вменялись часть 1 статьи 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России) и часть 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Как заявила прокурор во время прений сторон, Солдатов* публиковал материалы в интернете без маркировки иностранного агента, в которых выражал несогласие с внешней и внутренней политикой России, в том числе в области обороны. Также прокурор добавила, что публикации были сделаны "по мотивам ненависти и вражды", что является отягчающим обстоятельством.
Солдатова* признали иноагентом в ноябре 2023 года, в феврале 2026-го в реестр попал созданный им ресурс agentura.ru**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.
