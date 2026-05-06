Суд утвердил заочный приговор журналисту Солдатову*

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным четырехлетний заочный приговор журналисту Андрею Солдатову* по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.

Басманный суд столицы в конце марта заочно приговорил Солдатова* к 4 годам колонии с запретом администрировать сайты на тот же срок.

Солдатову* вменялись часть 1 статьи 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ) и часть 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Как заявила прокурор во время прений сторон, Солдатов* публиковал материалы в интернете без маркировки иностранного агента, в которых выражал несогласие с внешней и внутренней политикой России, в том числе в области обороны. Также прокурор добавила, что публикации были сделаны "по мотивам ненависти и вражды", что является отягчающим обстоятельством.

Солдатова* признали иноагентом в ноябре 2023 года, в феврале 2026-го в реестр попал созданный им ресурс agentura.ru**.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.