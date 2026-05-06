Директор ФСИН возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 06.05.2026
17:22 06.05.2026 (обновлено: 17:27 06.05.2026)
© Фото : ФСИН России/TelegramДиректор ФСИН Аркадий Гостев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФСИН Аркадий Гостев и представители уголовно-исполнительной системы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
  • Церемония прошла в Александровском саду в Москве в преддверии празднования 81-й годовщины Великой Победы.
  • Участники церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Директор ФСИН Аркадий Гостев, а также руководящий состав ведомства, сотрудники и ветераны российской уголовно-исполнительной системы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили в пресс-службе ФСИН РФ.
"В преддверии празднования 81-ой годовщины Великой Победы сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в сопровождении почетного караула возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову", - говорится в Telegram-канале ФСИН.
В ведомстве отметили, что в торжественной церемонии приняли участие Гостев, его заместители, начальники структурных подразделений центрального аппарата и подведомственных учреждений, а также ветераны УИС.
"Глава службы и делегация ФСИН России почтили память защитников Отечества минутой молчания", - заключили в ведомстве.
