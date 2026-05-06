Директор ФСИН возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Директор ФСИН Аркадий Гостев, а также руководящий состав ведомства, сотрудники и ветераны российской уголовно-исполнительной системы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили в пресс-службе ФСИН РФ.