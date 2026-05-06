Член СПЧ назвал плюсы соглашения России и Таджикистана в сфере миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.
- Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что сотрудничество Москвы и Душанбе по миграции позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений.
- По мнению Кабанова, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в миграционной среде, так и в российском обществе в целом.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Душанбе по миграции позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие по ним решений, считает член СПЧ Кирилл Кабанов.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции. В документе уточняется, что для укрепления двустороннего взаимодействия РФ открывает в Таджикистане представительство МВД России с местом пребывания в Душанбе, а Таджикистан - представительство МВД и представительство министерства труда, миграции и занятости населения республики с местом пребывания в Москве.
По мнению члена СПЧ, эта инициатива полезна для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России, совместная работа стран "позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину".
"Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья", – добавил Кабанов.