СМИ: Моуринью выдвинул десять требований для возвращения в "Реал"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главный тренер лиссабонского футбольного клуба "Бенфика" Жозе Моуринью выдвинул десять условий в ходе переговоров с мадридским "Реалом", сообщает ESdiario.
Ранее источник сообщал, что президент "Реала" Флорентино Перес провел видеоконференцию с Моуринью и его агентом. Разговор не завершился положительным ответом португальского тренера, который возглавит команду только при выполнении всех десяти пунктов.
По данным ESdiario, Моуринью согласен только на двухлетний контракт, а также хочет иметь полный контроль над составом команды. Отмечается, что в его планы не входят семь игроков, в том числе Давид Алаба, Дани Карвахаль и Фран Гонсалес. Специалист прибудет в "Реал" со своим тренерским штабом, который сопровождает его в "Бенфике", при этом португалец не против сохранения в составе действующего тренера "Реала" Альваро Арбелоа. Также не подлежит обсуждению уход тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм, с которым столкнулись игроки мадридцев за последние два сезона.
Среди остальных выдвинутых пунктов также коммуникация с прессой только по вопросам основной команды, возможность получения второго мнения по медицинским вопросам в отношении игроков и отсутствие летних турне "Реала" по США и Азии с товарищескими матчами. Тренер также хочет, чтобы во время его пребывания в команде единственным контактным лицом был Перес.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.